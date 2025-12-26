Logo
Скендерија: Оснивање центара један од приоритета Владе

Извор:

СРНА

26.12.2025

21:54

Коментари:

0
Скендерија: Оснивање центара један од приоритета Владе
Фото: АТВ

Вршилац дужности директора Завода за социјалну заштиту Републике Српске Сања Скендерија поручила је да је оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју један од приоритета и опредјељења Владе Српске и Министарства здравља и социјалне заштите, а тиме и овог завода као једног од носилаца овогодишње акције "С љубављу храбрим срцима".

"Планирамо да радимо на што већој доступности и мултидисциплинарности ових услуга", рекла је Скендерија на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима".

Она је захвалила свима који су се до сада одазвали овој акцији.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим

У Бањалуци се одржава донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" на којем се прикупљају средства за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

Шеснаесто донаторско вече одржава се под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Тагови:

Влада Републике Српске

S ljubavlju hrabrim srcima

Коментари (0)
22

46

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

22

37

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

22

24

Завршено донаторско вече, хуманитарни број позван 65.302 пута

22

07

Штркић: Важна је подршка система

22

01

Каран: Донаторском вечери се показује велико срце и душа Српске

