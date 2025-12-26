Скендерија: Оснивање центара један од приоритета Владе

Извор:
СРНА
26.12.2025
21:54
Коментари:0
Вршилац дужности директора Завода за социјалну заштиту Републике Српске Сања Скендерија поручила је да је оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју један од приоритета и опредјељења Владе Српске и Министарства здравља и социјалне заштите, а тиме и овог завода као једног од носилаца овогодишње акције "С љубављу храбрим срцима".
"Планирамо да радимо на што већој доступности и мултидисциплинарности ових услуга", рекла је Скендерија на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима".
Она је захвалила свима који су се до сада одазвали овој акцији.
Свијет
Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим
У Бањалуци се одржава донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" на којем се прикупљају средства за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.
Шеснаесто донаторско вече одржава се под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.
Сцена
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
22
46
22
37
22
24
22
07
22
01
Тренутно на програму