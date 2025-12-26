Logo
Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

Извор:

АТВ

26.12.2025

20:35

Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"
Фото: АТВ

Свугдје у свијету било каква иницијативна за увођење било каквог војног или цивилног рока је врло озбиљна тема, дочекали смо и ми једну такву иницијативу. Увођење цивилног рока за младе.

"Да не буди ајфон, аларм, него да буди неки тамо официр, који каже, устај, опери WC, наједи се лука и по Мањачи трчи. Позивам све младе људе да схвате колико је важно, и родитеље, да млади људи, да млади грађани Републике Српске служе цивилни рок кад заврше средњу школу, напуне 18-19 година, да раде склекове трбушњаке, да једе пасуљ, да буде јак да не буде смотан, да не буде прехлађен на сваком малом минусу, порука је Драшка Станивуковића, градоначелника Бањалуке.

"Све те добре идеје треба да се усагласе, тако да мени се свиђа идеја, када би сви заједно са њом поразговарали", поручује Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

"Вјерујем да господин Дринић већ има чин десетара, господин Станивуковић пуковника и да су они већ распоредили те официрске чинове за служење војске без оружја да ми луком, пасуљем и трчањем оздравимо нацију. Дакле, било је много лудости и његов популизам и демагогија су стварно прешли све границе. Видјели сте недавно да он у НС изјављује да њему треба дати плату ко коцка, па да он то њему лимитира на 10%, а остало да купује брашно, шећер и уље. Дакле, та количина демагогије коју он просипа у јавности, изјава, било би чак и вријеђање интелигенције то на било који начин коментарисати, посебно из угла што је он рођен у порфиру, што се он у животу није радио, што он има људе који иду за њим да му носе кишобран, отварају аута", каже Небојша Вукановић, посланик у Народној скупштини Републике Српске.

"Једна од најгенијалнијих, ако не и најгенијалнија изјава мајора Станивуковића. Вјероватно је овом изјавом хтио да постане генерал. Искрено вјерујем да ће ово да заживи у Бањалуци уз још неке локације у Бањалуци, не само Мањача, него да пливамо узводно уз Сутурлију, трчимо око Водовода, Еко-топлане, па и саме Градске управе, тако да вјерујемо да ће ово успјети и, уз пасуљ и лук, да једемо кисели купус, одговор је Боривоја Обрадовића, посланика у Народној скупштини Републике Српске на Станивуковићеву идеју.

Реакције на Станивуковићеву идеју у политици изгледа да немају јаку опозицију. Идеју о обавезном служењу неких рокова није тешко наћи у окружењу, али нигдје у окружењу, а ни на свијету нисмо успјели да нађемо ниједну политичку странку чији се програм заснива на мјерама да се млади више прехлађују, да лошије шутирају лопту, да спавају до подне, пуше, пију, коцкају се, да више времена проводе на друштвеним мрежама.

Али док Станивуковић покушава да трчи почасни круг - Мањачом, тамо откуда је кренула највећа подршка једном од најмлађих градоначелника у Европи, овај пут нема пуно аплауза. Што би рекли ови млади што треба да раде склекове, „дис диднт ејџ вел“.

Драшко Станивуковић рекао је да ће врло брзо да предложи закон о обавезном служењу цивилног рока Народној скупштини Републике Српске. Уколико Скупштина не подржи иницијативу, Станивуковић ће, каже, урадити пилот пројекат цивилног рока у Бањалуци.

Ми смо већ пробали пилот пројекат на АТВ-у.

