"Дринић већ има чин десетара, а он пуковника": Вукановић о Станивуковићевој иницијативи

Извор:

АТВ

26.12.2025

19:33

Коментари:

0
Листа за правду и ред
Фото: АТВ

Свугдје у свијету било каква иницијативна за увођење било каквог војног или цивилног рока је врло озбиљна тема, дочекали смо и ми једну такву иницијативу. Увођење цивилног рока за младе.

"Да не буди ајфон, аларм, него да буди неки тамо официр, који каже, устај, опери WC, наједи се лука и по Мањачи трчи. Позивам све младе људе да схвате колико је важно, и родитеље, да млади људи, да млади грађани Републике Српске служе цивилни рок кад заврше средњу школу, напуне 18-19 година, да раде склекове трбушњаке, да једе пасуљ, да буде јак да не буде смотан, да не буде прехлађен на сваком малом минусу, порука је Драшка Станивуковића, градоначелника Бањалуке.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић мета исмијавања: Вукановић поручио да је изгубио разум

За његову иницијативу, поруку имају и народни посланици.

"Вјерујем да господин Дринић већ има чин десетара, господин Станивуковић пуковника и да су они већ распоредили те официрске чинове за служење војске без оружја да ми луком, пасуљем и трчањем оздравимо нацију. Дакле, било је много лудости и његов популизам и демагогија су стварно прешли све границе. Видјели сте недавно да он у НС изјављује да њему треба дати плату ко коцка, па да он то њему лимитира на 10%, а остало да купује брашно, шећер и уље. Дакле, та количина демагогије коју он просипа у јавности, изјава, било би чак и вријеђање интелигенције то на било који начин коментарисати, посебно из угла што је он рођен у порфиру, што се он у животу није радио, што он има људе који иду за њим да му носе кишобран, отварају аута", каже Небојша Вукановић, посланик у Народној скупштини Републике Српске.

"Једна од најгенијалнијих, ако не и најгенијалнија изјава мајора Станивуковића. Вјероватно је овом изјавом хтио да постане мајор. Искрено вјерујем да ће ово да заживи у Бањалуци уз још неке локације у Бањалуци, не само Мањача, него да пливамо узводно уз Сутурлију, трчимо око Водовода, трчимо око Водовода, Еко-топлане, па и саме Градске управе, тако да вјерујемо да ће ово успјети и, уз пасуљ и лук, да једемо кисели купус, одговор је Боривоја Обрадовића, посланика у Народној скупштини Републике Српске на Станивуковићеву идеју.

Драшко Станивуковић

Небојша Вукановић

Боривој Обрадовић

vojni rok

