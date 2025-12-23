Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

Извор:
Опозиција у Републици Српској седмицама, ако не и мјесецима, расправља о својим кандидатима на предстојећим општим изборима. Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић каже да ће он бити кандидат за члана Предсједништва БиХ, СДС подвлачи поновну кандидатуру Бранка Блануше, док ПДП/ПСС још не излази са именима, али има јасну намјеру да има кандидата.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик подсјећа да се кандидатуре предају у седмом мјесецу наредне године.
"Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу. То смо већ гледали и прошли пут када је Вукановић себе предлагао за члана Предсједништва, па није био. Тако ће бити и овај пут. Убиједиће га да буде нека логистика. СДС не жели Вукановића из низа разлога. Вукановић се најчешће грубо и нетачно односи према предсједнику Србије, стајући на страну оних који праве нереде у Србији, а СДС жели да се приближи властима у Србији. Они сада некако држе на ниском степену Вукановића. 'Треба нам за гласове, али не треба нам ни за шта друго'. Како ће то ићи не занима ме. Ако нешто можемо додати у томе да буду стабилни додаћемо, али не вјерујем да им се може помоћи", каже Додик за АТВ.
Вукановић најавио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ
Поручује да се осјећа релаксирано и истиче да почињање ове приче за опозицију није добро.
"Која је то немоћ када себе представљају као алтернативу, а не може нико ни са ким. Вукановић не може са Станивуковићем, Тривићка не може са Станивуковићем. Станивуковић глумата како је добар са свима, а у суштини требају му за његов циљ и он би то касније све одбацио да билда своје политичке мишиће. У ПДП-у има људи који не прихватају формирање ПСС, у СДС-у постоји сарајевска група, семберска, бањалучка. Нико жив не може ни са ким да договори. Не могу се договорити ни око предсједника. Прошли им је поднио оставку јер је имао фракцијску борбу која је била неподношљива. Бабаљ има амбицију да буде кандидат за предсједника. Ко ће то више да прати. И онда кажу да ће нешто направити. Па они су сада посвађани, не могу једни с другима. Не могу ништа да договоре ако их неко трећи не сакупи. Тако ће вјероватно и бити. Ако то у овом народу може да прође, нека прође", каже Додик.
