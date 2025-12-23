Кандидатура Вукановића узбуркала је опозиционе воде, Станивуковић није задовољан

Извор:
Небојша Вукановић најавио је кандидатуру за српског члана Предсједништва БиХ. Коцка је бачена много прије него што је ико очекивао, а у редовима опозиције боре се с врућим кромпиром којим им је добачен.
Из Листе за правду и ред поручују, ако је СДС понудио кандидата за предсједника Српске, ми нећемо одустати од наше кандидатуре.
''Не планирам се повући од кандидатуре јер је то функција са које се може функционисати као корективни фактор да се из темеља промијени стање у друштву прије свега начин вођења политике да не буде стално неко препуцавање сукоби. Што се тиче Листе за правду и ред коцка је бачена и ми не планирамо да пред било ким узмичемо'', рекао је Небојша Вукановић, предсједник Покрета Листа за правду и ред.
Кандидатура Вукановића узбуркала је опозиционе воде. Драшко Станивуковић није баш задовољан приједлозима за кандидате без договора свих опозиционара. Ништа он то није баш тако замислио, али шта је, ту је.
''Неко ко је на локалним изборима био 4-ти сматрам да не може баш тако тврдо и чврсто да каже то је тако и нема другог мора се поштовати снага изборних резултата, ако нам то није параметар онда не знам. Ми смо сматрали и то је био наш став је да треба без икаквих имена сјести за сто и о томе разговарати неке друге странке сматрају да треба ићи другим путем. Мислим да је једини пут урадити истраживање јавног мњења и да се кандидују најбоља имена'', казао је Драшко Станивуковић, предсједник Покрета Сигурна Српска.
Рачунао је и Игор Радојичић, па је израчунао шта је најбоља комбинација за побједу на изборима наредне године. То су за њега Драшко Станивуковић и Бранко Блануша. Бивша страначка колегиница и актуелни српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић није часила часа и написала је одговор Радојичићу.
''Игор Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције. Није виц.'', написала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у твиту.
Није ту крај са твит анализама. ПДП-ов Игор Црнадак има питање које гласи: ''Можете ли замислити да на тајм-ауту дербија тренер Звезде оде на клупу Партизана и црта на табли сљедеће акције, говори шта који играч треба радити. Не могу ни ја, каже Црнадак. Игор Радојичић на све одговара овако.''
''Жељка и Црнадак се нашли на истој страни, крај вица. Ради се о идеји за размишљање и приједлогу да опозициони субјекти имају заједнички став као и за пријеврмене изборе за предсједника Републике тако и за 2026. годину то је приједог за двије појединачне канидатуре'', рекао је Игор Радојичић, потпредсједник Покрета Сигурна Српска.
Опозиција опет иде у, за сада, најмање двије колоне. СДС је званично успио да се огласи о приједлогу кандидата за предсједника, али тек предсједника своје странке. Често се тај кандидат помиње и као кандидат за предсједника Републике.
''Свака политичка странка тражи своје мјесто на политичкој сцени и промовише своје кандидате и ослушкује гласаче кад је у питању наш приједлог, Бранко Блануша је већ провјерен кандидат'', казао је Недељко Гламочак, посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.
СНСД о свом кандидату још ћути. Још славе побједу на недавним изборима и баве се само кандидатима опозиције.
''То је класична вид политичке трговине гдје они не гледају ко је најбољи кандидат него је то ствар односа политичке моћи и како ће на који начин добити свог кандидата јер они сматрају да ће њихов сваки кандидат направити резултат за њихове листе и онда сматрају да је добро да имају своје кандидате'', рекао је Срђан Мазалица, посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Између жеља с једне и могућности и реалне снаге са друге стране, биће потребно тражити рјешења за потенцијалне кандидате. Избори наредне године показаће ко ће бити у колони, ко ће бити коловођа а ко ће у међувремену скренути у слијепу улицу.
