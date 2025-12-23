Допуне Закона о играма на срећу: Популизам или рјешење проблема?

Извор:
Нема и неће бити малољетника у кладионицама, порука је Удружења приређивача игара на срећу. Поштују закон и подржавају добру намјеру, али ако то значи одговорније приређивање игара на срећу.
Проблем је међутим, што млади коцкају на телефонима. А предложене допуне закона то не третирају. Учестовали бисмо у измјенама закона да нас је неко звао, али није, кажу приређавичаи. Кажу у буџет се од игара на срећу слије 500 милиона КМ, од чега је најмање новца пореских обвезника из Српске. Већином су то паре из Федерације, региона, дијаспоре.
''И немој да будемо неителигентни, да се одрекнемо тих прихода. Да направимо нешто што ће одвести у црно тржиште конкуренцију. А на црном тржишту преко интернета ће да послују људи који уопште немају лиценцу у РС, који ће нам извлачити новац и што је најтрагичије што их не занима да ли се дјеца коцкају'', казао је Милко Грмуша, извршни директор Удружења приређивача игара на срећу у Републици Српској.
Иницијативу за посљедње допуне закона упутио је градоначелник скупљајући неколико хиљада потписа грађана. Каже оно што је мило уху чути, а у пракси од тога ни трага. Предлаже забрану рекламираља кладионица и коцкарница. У допунама закона који је иницирао и гура од 19. марта прошле године, када је почело потписивање петиције за забрану рада кладионица и коцкарница у близини школа, једина допуна је забрана рада на удаљености од 500 метара од школа иако је у свом излагању новинарима изнио низ приједлога за измјене.
''У овом закону ми ћемо предложити још један закључак да у случају да је у некој коцкарници која је на адекватној даљини, али ко ту буде неко ко је малољетник да му се одмах укине лиценца и да тај привредник и та фирма одмах буде затворен. Укине се лиценца и не може више да ради'', рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Посланици ће, барем на овом засједању, расправљати само о ономе што је већ наведено у нацрту о допуни закона. Све додатно може се уврштавати кроз амандмане. Па тако и додатне идеје Драшка Станивуковића. А и са новим идејама и без њих предложени Закон, како кажу посланици, овакав какав је неће ријешити пошаст клађења о коцкања.
''То је један популистички закон којим се само покушава рекламирати Драшко Станивуковић и тај његов покрет. Како он нешто ради за младе против игара на срећу. То нема никаквог ефекта. Мали је број пријава и кажњавања млађих од 18 година који су се коцкали у кладионицама, што је недозвољено, са тим се ништа не рјешава. Да ли је то 200-300 метара, неко ће прећи 400 метара ако хоће да се коцка. Не видимо ту неког ефекта'', рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у НС Републике Српске.
Током ове године званично је забиљежен само један случај уласка дјетета у кладионицу- и то са оцем који је уплаћивао тикет. По слову закона новчаном казном од 20-50 хиљада марака казниће се правно лице уколико у клађењу буде затечен малоњетник. За разлику од удаљености кладионица и коцкарница, која није кључна у намјери да се смањи коцкање, воде би пила забрана рекламирања и истицање кладионица и коцкарница. По том питању има слоге власти и опозиције у Парламенту.
''Мислим да је то један огроман проблем који се треба системски рјешавати. Не неким популистичким мјерама како то предлаже млађани градоначелник Бањалуке који покузшава на томе да добије који политички поен. Већ треба прије свега увести високе порезе, дистанцирати то од школа. Водити једну кампању о опасностима од коцкања. Почети још од школе'', казао је Небојша Вукановић, посланик листе За правду и ред.
''Законска рјешења требају дати најбоље могуће опције. Али цитаво друштво се треба укључити у тај проблем. Оно што је код нас највише запостављено је надзор родитеља, он мора бити свакодневни и упоран. Имајући у виду и техничка достигнућа , колико сам упознат, много се коцка ин а самом телефону . Сва дјеца имају те. Значи и родитељи и школа и ресорно министарство морају пратити стање и предложити боља рјешења'', истакао је Недељко Гламочак, посланик СДС-а у НС Републике Српске.
Јасно је свима да је коцка, посебно међу малољетницима, велики проблем у друштву. А и то да треба радити на законским рјешењима и смањити њен штетан утицај. Упитно је да ли је удаљеност кладионица и коцкарница од школа, једини кључни проблем. Многи су се сјетили и високих пореза на коцкање и усмјеравања тих пара на превенцију. Ни ту проблем није ријешен, јер сваки телефон је потенцијална коцкарница. А о томе, барем што се предлагача тиче, у неком другом животу или тек након наградне игре за родитеље који дјеци до 15 година угасе налоге на друштвеним мрежама.
