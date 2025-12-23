Logo
Пендеш оптужила Нешковића и опозицију из Српске за блокаду рада Дома народа

Извор:

Аваз

23.12.2025

19:20

Коментари:

0
Делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Марина Пендеш (ХДЗ) након сједнице оптужила је Желимира Нешковића да заједно с опозицијом из Републике Српске блокира рад Дома народа.

- Мени је жао што неколико посљедњих сједница господин Нешковић заједно с неким својим колегама блокира рад Дома народа на начин да, као и данас, предлаже тачке Дневног реда мимо Пословника. Врло добро се зна да је Колегиј тај који сазива сједницу, утврђује тачке дневног реда и омогућава, сходно чланку 61. Пословника, да свако од нас има право предлагати тачке дневног реда које су опремљене материјалом - рекла је Пендеш.

Она је истакла да се на тај начин оптужују други делегати који активно учествују у раду Дома и у усвајању европских закона.

- Та два закона су јако битна. Битан је и закон о регулатору електричне енергије, али смо договорили да тај закон иде по скраћеном поступку, а господа која не желе да расправљају о закону који је дошао из Савјета министара у деветом мјесецу, желе да усвоје закон који је већ усвојен у Заступничком дому. На тај начин анулирају рад свога дома, позивајући се, не знам на што - нагласила је Пендеш.

Тагови:

Marina Pendeš

Дом народа

