Дом народа остао без кворума

Послије скоро четири сата расправе о дневном реду, Дом народа БиХ остао је без кворума и у току је пауза како би се покушао обезбиједити наставак сједнице.
И послије више од три сада расправе о дневном реду, Дом народа није успио да постигне сагласност. Непосредно пред гласање о допунама дневног реда Дом народа је остао без кворума.
Иначе, на дневном реду сједнице биле су двије тачке дневног реда и то закон о ВСТС-у и измјене Закона о Суду БиХ. На самом почетку сједнице поједини делегати тражили су стављање на дневни ред и Закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије али и измјене Закона о ПДВ-у, акцизама итд...
Одмах након ових захтјева делегата услиједила је пауза, а након наставка засиједања отпочела су препуцавања посланика.
Република Српска
Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача
На крају послије скоро три сата расправе изгласано је да се на дневном реду као трећа тачка нађе Закон о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије који је усвојен у Представничком дому.
Такође, прихваћене су и иницијативе Желимира Нешковића да се на дневном реду нађу измјене Закона о ПДВ-у али тек као четврта тачка што је изазвало негодовање Нешковића који је тражио да то буде прва тачка дневног реда.
Уколико се сједница Дома народа настави, односно уколико се обезбиједи кворум као прва тачка дневног реда наћи ће се Приједлог закона о ВСТС-у, а као друга измјене Закона о суду БиХ.
Претпоставке су да ће након расправе и гласања о прве двије тачке дневног реда бити срушен кворум, само је питање од стране кога, делегата СНСД-а или ХДЗ-а.
Подсјећања ради, у том Закону који је у другом читању усвојен у Представничком дому, а који се сада нашао на дневном реду сједнице Дома народа, наведено је да берза електричне енергије буде у Брчком, умјесто у Мостару који је био приједлог Савјета министара БиХ.
Међутим, Драган Човић, замјеник предсједавајућег Дома народа рекао је да су у заблуди сви они који мисле да ће берза електричне енергије умјесто у Мостару бити у Брчко дистрикту.
