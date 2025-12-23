Logo
Large banner

Три године затвора возачу који је пијан и дрогиран усмртио пјешака

Извор:

СРНА

23.12.2025

12:36

Коментари:

0
Три године затвора возачу који је пијан и дрогиран усмртио пјешака
Фото: Pexels

Кантонални суд у Тузли осудио је Вејсила Халиловића на казну затвора од три године јер је под дејством алкохола и дроге возилом ударио жену пјешака која је усљед повреда преминула на лицу мјеста, саопштено је данас из овог суда.

Халиловићу је изречена и забрана управљања превозним средством "Б" категорије у трајању од три године, с тим да вријеме извршења казне затвора није урачунато у вријеме трајања ове мјере.

licna karta лична карта возачка дозвола документа

БиХ

Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

Он је проглашен кривим јер је 5. августа, око 3.45 часова, на магистралном путу Тузла-Сарајево, у близини робне куће "Омега" у Живиницама, "пасатом" ударио жену чији су иницијали А.Н.

Халиловић је возилом управљао под дејством алкохола и дроге амфетамин и кретао се брзином дупло већом од дозвољене.

Кружна раскрсница код Ауди центра

Бања Лука

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

Ове одлуке нису правоснажне и странке имају право жалбе.

Подијели:

Тагови:

пресуда

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Пали и Хећи једномјесечни притвор због покушаја убиства

1 ч

0
Повлачи се популарни кухињски уређај

Економија

Повлачи се популарни кухињски уређај

1 ч

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Појавили се лажни тестови за грип и ковид: По овоме ћете их препознати

2 ч

0
Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан

Република Српска

Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан

2 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Пали и Хећи једномјесечни притвор због покушаја убиства

1 ч

0
Покосили Мирослава, па рекли да су ударили срну: Оставили га у каналу да умре

Хроника

Покосили Мирослава, па рекли да су ударили срну: Оставили га у каналу да умре

2 ч

0
Зворничанин нападнут сјекиром

Хроника

Зворничанин нападнут сјекиром

2 ч

0
Бесрамни лопов украо суво месо домаћину

Хроника

Бесрамни лопов украо суво месо домаћину

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner