Три године затвора возачу који је пијан и дрогиран усмртио пјешака

Извор:
СРНА
23.12.2025
12:36
Коментари:0
Кантонални суд у Тузли осудио је Вејсила Халиловића на казну затвора од три године јер је под дејством алкохола и дроге возилом ударио жену пјешака која је усљед повреда преминула на лицу мјеста, саопштено је данас из овог суда.
Халиловићу је изречена и забрана управљања превозним средством "Б" категорије у трајању од три године, с тим да вријеме извршења казне затвора није урачунато у вријеме трајања ове мјере.
БиХ
Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ
Он је проглашен кривим јер је 5. августа, око 3.45 часова, на магистралном путу Тузла-Сарајево, у близини робне куће "Омега" у Живиницама, "пасатом" ударио жену чији су иницијали А.Н.
Халиловић је возилом управљао под дејством алкохола и дроге амфетамин и кретао се брзином дупло већом од дозвољене.
Бања Лука
Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"
Ове одлуке нису правоснажне и странке имају право жалбе.
Најновије
Најчитаније
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Тренутно на програму