Пали и Хећи једномјесечни притвор због покушаја убиства

Извор:

СРНА

23.12.2025

12:19

Фото: Ron Lach/Pexels

Кантонални суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Фарису Пали и Аднану Хећи, који су осумњичени за покушај убиства, саопштено је из Кантоналног тужилаштва.

Њих двојица су осумњичени да су суботу ујутро, 20. децембра, на подручју сарајевског насеља Кобиља Глава из аутомобила у покрету пуцали ка оштећеном који је управљао моторним возилом, при чему нико није повријеђен.

Претресом аутомобила и стамбених просторија које осумњичени користе на подручју Старог Града, полиција је пронашла и одузела аутоматску пушку, пиштољ, муницију, више пластичних паковања хероина, кокаина и марихуане, дробилице, дигиталну вагу и друге предмете значајне за истрагу.

Пали и Хећи, осим покушаја убиства, на терет је стављено и оштећење туђе ствари, недозвољено држање оружја и експлозивних материја, те неовлаштена производња и промет дроге.

Тужилаштво је тражило одређивање притвора због опасности да би боравком на слободи могли утицати на свједоке, прикрити доказе и поновити кривично дјело.

Федерални медији јавили су да је мета напада био Ведад Делија.

