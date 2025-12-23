Бесрамни лопов украо суво месо домаћину

Аутор:Стеван Лулић
23.12.2025
11:12
Коментари:0
Полиција у Шипову ухапсила је С.З. из Купреса у Републици Српској због сумње да је синоћ, 22. децембра, од домаћина из Шипова украо месо из пушнице.
"Одмах по сазнању да је извршено наведено кривично дјело, а на основу оперативног рада на терену и прикупљених информација, полицијски службеници Полицијске станице Шипово дошли су до сазнања да постоје основи сумње да је извршилац наведеног кривичног дјела С.З из Купреса у Републици Српској који је лишен слободе", саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.
Занимљивости
Предвиђања Баба Ванге за наредну годину: У новембру све може да се промијени
Од осумњиченог привремено је одузета одређена количина меса.
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука под чијим надзором се предузимају све даље мјере и радње, а након комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука против лица С.З. биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
БиХ
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Тренутно на програму