На раднике пала арматура: Задобили тешке повреде

Извор:

Курир

23.12.2025

10:39

Фото: Unsplash

Тројица од четворо радника који су јуче доживјели тешку несрећу на градилишту у Платичеву, након што је на њих пала арматура која се претходно откачила са крана, транспортовани су у Ургентни центар Србије, сазнаје Курир.

- Радник стар 30 година, након пада арматуре задобио је тешке повреде као што су руптура слезине и због тога је одмах упућен у операциону салу. Код тог пацијента утврђено је и да има преломе ребара, пун стомак крв и примљен је у шок Б - наводи извор поменутог портала и додаје:

- Други пацијент који је стар 40 година има огуљотине обје подлактице, прелом ребара са десне стране, прелом чашице кука и примљен је на грудну хирургију. Иначе, њих двојица су страни држављани. Затим, држављанин Србије И. А., након пада има прелом грудног коша, ребара са лијеве стране и он је примљен на хирургију.

Марио Црнковић-16082025

Република Српска

Црнковић: Припремати се за подношење тужбе против Хрватске

Наиме, у понедјељак око 15.30 часова десила се несрећа на градилишту, када се из за сада непознатог разлога, круг намотане арматуре откачио са крана и пао на раднике. Том приликом су повријеђена четри радника, од којих су тројица Непалци, а И. А. је држављанин Србије.

Истрага је у току и она ће утврдити све детаље ове несреће.

Тагови:

povrijeđeni radnik

gradilište

kran

