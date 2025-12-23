У првом плану: Милорад Додик

Извор:
АТВ
23.12.2025
10:28
'У првом плану' овог уторка је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Сумирамо дешавања у овој години.
Разговарамо о политичкој и економској ситуацији, приоритетима и највећим изазовима Републике Српске.
Причамо и о партнерима, стратешком положају и најважнијим пројектима.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
