Logo
Large banner

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

Извор:

АТВ

20.12.2025

19:48

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

'Друга страна славе' је романтична драма из 2014. године у режији Џине Принс-Бајтвуд.

Радња прати Нону, младу талентовану пјевачицу којој предвиђају планетарну славу. Међутим, притисак, музичка индустрија и амбиције њене мајке доводе је на ивицу живота и смрти. Управо у том моменту упознаје Каза, полицајца који је спашава и помаже да пронађе сопствени глас и ослободи се наметнутог имиџа. Заједно покушавају да се изборе за љубав и аутентичност упркос препрекама.

Филм 'Друга страна славе’ открива тамну страну славе и музичке индустрије, а запажен је и по престижној Оскар номинацији за најбољу оригиналну музику.

'Друга страна славе’ недјеља у 22 часа и 30 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

најбољи филмови

страни филмови

викенд

Large banner

Више из рубрике

Бизнис клуб: Бизнис и економске актуелности из Српске и региона

Емисије

Бизнис клуб: Бизнис и економске актуелности из Српске и региона

1 д

0
Битно: 100 дана рада Владе Републике Српске

Емисије

Битно: 100 дана рада Владе Републике Српске

2 д

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Милићи

2 д

0
Битно: O празничним наступима пјевачких звијезда

Емисије

Битно: O празничним наступима пјевачких звијезда

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

50

Вjештачка јелка ће бити попут природне: Трик дизајнера запалио мреже

20

35

Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

20

25

Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

20

23

Централне вијести, 20.12.2025.

20

17

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner