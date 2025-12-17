Битно: O празничним наступима пјевачких звијезда

Извор:
АТВ
17.12.2025
17:18
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о празничним наступима пјевача.
Који пјевачи су натраженији и најскупљи за прославу Нове године?
Како угоститељи у Српској дочекују турсите за новогодишње и божићне празнике?
Зашто су наступи појединих звијезда ненормално скупи?
Колико коштају организације концерата и шта кажу естрадни менаџери?
За 'Битно' говоре: Емина Јаховић, музичка звијезда, Данијел Блажић менаџер Александре Пријовић, Саша Марковић естрадни менаџер и организатор концерата и Горан Куртиновић из Удружења 'HORECA’.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
