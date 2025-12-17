Logo
Битно: O празничним наступима пјевачких звијезда

Битно: O празничним наступима пјевачких звијезда

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о празничним наступима пјевача.

Који пјевачи су натраженији и најскупљи за прославу Нове године?

Како угоститељи у Српској дочекују турсите за новогодишње и божићне празнике?

Зашто су наступи појединих звијезда ненормално скупи?

Колико коштају организације концерата и шта кажу естрадни менаџери?

За 'Битно' говоре: Емина Јаховић, музичка звијезда, Данијел Блажић менаџер Александре Пријовић, Саша Марковић естрадни менаџер и организатор концерата и Горан Куртиновић из Удружења 'HORECA’.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

