Битно: О поскупљењу струје

Извор:

АТВ

16.12.2025

10:45

Битно: О поскупљењу струје

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о поскупљењу струје.

Колико ће тачно да поскупи мрежаринa?

Шта кажу грађани широм Српске?

Хоће ли издржати привредници?

Да ли ће истрајати енерго челници?

Шта ради регулатор?

За 'Битно' говоре: Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а, Огњен Куљић, директор ‘Електро-Херцеговине’, Саша Поповић, директор ‘Елктрокрајина’, Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске, Дражен Видовић, привредник и Драган Јошић из Удружења за заштиту потрошача ‘Реакција’.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Бојан Носовић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

