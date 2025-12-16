Битно: О поскупљењу струје

Извор:
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о поскупљењу струје.
Колико ће тачно да поскупи мрежаринa?
Шта кажу грађани широм Српске?
Хоће ли издржати привредници?
Да ли ће истрајати енерго челници?
Шта ради регулатор?
За 'Битно' говоре: Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а, Огњен Куљић, директор ‘Електро-Херцеговине’, Саша Поповић, директор ‘Елктрокрајина’, Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске, Дражен Видовић, привредник и Драган Јошић из Удружења за заштиту потрошача ‘Реакција’.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Бојан Носовић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
