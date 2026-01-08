Мушкарац поријеклом из БиХ оптужен да је наручио убиство бивше супруге

08.01.2026
22:50
Коментари:0
Мушкарац поријеклом из Босне и Херцеговине појавио се данас пред Земаљским судом у њемачком Хајлброну због оптужби да је наручио убиство своје бивше супруге.
Са њим су се још на суду појавили и двоје његових саучесника којима је платио да изврше ово гнусно дјело.
Њемачки медији не наводе идентитете, већ за првооптуженог наводе да има 41 годину и иницијал имена К. те да да је рођен у Босни и Херцеговини, али у међувремену је добио њемачко држављанство. Поред њега су оптужени саучесници: турски држављанин Ф. који је “инсценирао” саобраћајну незгоду, те њемачка држављанка Г., рођена у Русији, која је учествовала у планирању убиства и активно пратила жртву.
Представница тужилаштва, Мириам Бирк-Браун, оптуженима пред Вијећем за тешка кривична дјела Земаљског суда у Хајлброну ставља на терет заједнички покушај убиства, заједничку опасну телесну повреду и угрожавање безбедности саобраћаја. План је, како је рекла, био перфидан. Испред једног вртића у Валденбургу, 23. маја 2025. око 13:18 часова, ништа не слутећи оштећена – бивша супруга оптуженог К. – требало је да буде прегажена аутомобилом. Циљ је био смрт жене.
На данашњем почетку суђења све троје оптужених су ћутали. Нису жељели да дају изјаве ни о својим личним околностима, нити о оптужбама. О могућем мотиву подстрекача тј. наручиоца за сада се ништа не зна. За преостало двоје оптужених, представница тужилаштва навела је похлепу као мотив.
На суду се могло чути да је К., 41-годишњи бивши муж оштећене понудио двојици осумњичених, старим 28 и 33 године, Ф. и Г., између 10.000 и 15.000 евра.
Оптужени Ф. је, возећи форд фоцус са лажним таблицама, ударио оштећену док је хтјела да преузме своје трогодишње дијете из вртића. Након што ју је ударио браником, жена је одбачена на улицу. Потом је Ф., који очигледно није имао возачку дозволу, побјегао – увјерен да је задатак извршен.
Хроника
Трагедија у БиХ: Жена пала са балкона
Иначе, оптужени су злочин планирали мјесецима. Још од фебруара 2025. тројка је наводно ковала план. Наручилац К. из Бретзфелда платио је Ф. и Г. аванс од око 4400 евра. Пошто је и послије развода због заједничког трогодишњег дјетета имао контакт са бившом супругом, добро је познавао њене навике, па је те информације пренио саучесницима.
Убиство је требало да изгледа као несрећа, рекла је представница тужилаштва. „Она није смјела ништа да наслути“, гласио је заједнички план. Оптужена Г. је више пута пролазила поред стана оштећене у Валденбургу, као и поред вртића, како би проучила њен дневни ритам.
Дана 23. маја оптужени су прешли са плана на дјело. Сребрним fordfFocusom са лажним таблицама, Ф. је брзином од 30 до 40 km/h попео се на тротоар испред вртића да би прегазио оштећену док му је била окренута леђима. Жена је хтјела да преузме дијете из вртића. Била је потпуно несвјесна дешавања и није имала могућност да се заштити. При удару је бивша супруга наводног наручиоца је бачена у страну, али је на крају је задобила огреботине, подливе и отоке на лицу и остатку тијела.
Суђење се наставља 20. јануара.
Најновије
Најчитаније
22
58
22
50
22
43
22
31
22
26
Тренутно на програму