Масовни протести у Ирану, срушен интернет

08.01.2026
20:23
Коментари:0
Иранске власти данас (8.јануара) су ограничиле приступ интернету у Техерану и појединим другим регионима, 12. дана масовних протеста против владе, јавља CBS News позивајући се на изворе у Техерану.
Два извора потврдила су да је интернет у престоници био у прекиду, док је организација NetBlock, која прати доступност мреже, саопштила да њени подаци показују да Техеран и други дијелови Ирана улазе у "дигитални мрак", уз пад повезаности код више провајдера.
Video shows one of the crowds gathered in Tehran, Iran. pic.twitter.com/7DbsXu2NM1— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026
Извор CBS News-a навео је да су на улицама Техерана "огромне, до сада невиђене масе људи", додајући да већина грађана нема приступ интернету, док је мањем броју корисника са стабилнијим пословним налозима веза и даље доступна.
NetBlock је раније саопштио да његови подаци указују и на губитак конекције код главног иранског интернет провајдера у граду Керманшаху, уз назнаке прекида у више региона земље.
До прекида интернета дошло је у тренутку када су Иранци почели да узвикују пароле против власти са прозора својих домова, након позива иранског престолонасљедника у егзилу Резе Пахлавија да се грађани огласе.
Аналитичари оцјењују да би обим тог одзива могао да одреди да ли ће протести, који трају 12 дана, спласнути као ранији таласи незадовољства или прерасти у озбиљан изазов за власт, уз могућност шире репресије.
Свијет
Стефан који је страдао у ноћном клубу у Швајцарској биће сахрањен у Србији
Према подацима америчке Агенције за вести о активистима за људска права, у досадашњим немирима погинуло је најмање 39 људи, укључујући четири припадника снага безбедности, док је више од 2.260 особа приведено.
Иранске власти често прибјегавају ограничавању или гашењу интернета уочи или током већих протеста и других догађаја које сматрају дестабилизујућим.
Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан, који се уочи избора 2024. године представљао као реформиста, наговјештавао је либерализацију приступа интернету, али он остаје строго контролисан, преноси Танјуг.
Друштвене мреже попут ТикТока, Фејсбука и мреже X званично су забрањене, као и приступ америчким и европским информативним сајтовима.
Најмање 38 људи убијено је у сукобима с властима од избијања масовних протеста, саопштила је америчка мрежа за људска права ХРАНА.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму