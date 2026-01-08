Поплаве и у Албанији: Куће под водом, десетине породица евакуисане

Извор:
СРНА
08.01.2026
19:31
Коментари:0
Обилне падавине проузроковале су поплаве у неколико градова у Албанији, поплављене су куће, пословни објекти и пољопривредно земљиште, а десетине породица су евакуисане.
Најпроблематичнија ситуација са падавинама и поплавама забиљежена је у регионима Драч, Леж, Ђирокастра, Валона и Скадар.
Градови и општине
У Бијељини спектакуларна бакљада и ватромет у част Републике Српске
Албанске оружане снаге ангажоване су у региону Драча и другим подручјима како би уклониле воду из кућа и помогле у евакуацији становника.
Власти улажу напоре на терену како би помогле становницима у подручјима погођеним поплавама.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму