Поплаве и у Албанији: Куће под водом, десетине породица евакуисане

Извор:

СРНА

08.01.2026

19:31

Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

Обилне падавине проузроковале су поплаве у неколико градова у Албанији, поплављене су куће, пословни објекти и пољопривредно земљиште, а десетине породица су евакуисане.

Најпроблематичнија ситуација са падавинама и поплавама забиљежена је у регионима Драч, Леж, Ђирокастра, Валона и Скадар.

Бакљада у Бијељини

Градови и општине

У Бијељини спектакуларна бакљада и ватромет у част Републике Српске

Албанске оружане снаге ангажоване су у региону Драча и другим подручјима како би уклониле воду из кућа и помогле у евакуацији становника.

Власти улажу напоре на терену како би помогле становницима у подручјима погођеним поплавама.

