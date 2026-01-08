Logo
Лукашенко о хапшењу Мадура: Издаја!

08.01.2026

18:01

Коментари:

0
Лукашенко о хапшењу Мадура: Издаја!
Фото: Танјуг/АП

Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко изјавио је да је заробљавање венецуеланског предсједника Николаса Мадура у акцији САД повезано са издајом.

"Желим да схватите да је ту свега било. И споразум и новац који је плаћен, укључујући људе у Венецуели и војне и цивилне личности. Било је дослуха и било је издаје. Свега је ту било", рекао је Лукашенко.

Ако САД наставе са копненим упадом у Венецуелу, Лукашенко је оцијенио да се то неће завршити у њихову корист и резултоваће хиљадама жртава, укључујући америчке грађане. "Мислим да то не жели ни Доналд Трамп ни други", додао је Лукашенко.

Он је рекао да је Трамп морао да дозволи војсци да покаже да је "способна за нешто" након, како је навео, бјежања из Авганистана док су се држали за стајне трапове авиона.

Nikolas Maduro

Александар Лукашенко

