Коначно се огласио син Николаса Мадура: Нећете видјети

Извор:
АТВ
05.01.2026
19:00
Коментари:0
Син предсједника Венецуеле Николаса Мадура, Николас Ернесто Мадуро Гера, изјавио је да су присталице његовог оца одлучније него икада да подрже свргнутог предсједника, наводи се у аудио-снимку подијељеном на друштвеним мрежама.
"Неће нас видјети да смо слаби. Предсједник Николас Мадуро ће се вратити. Вратиће се. Ово је, наравно, био дан шока, сви смо у шоку", рекао је он, преноси "Гардијан".
Како је истакао, грађани Венецуеле ће изаћи на улице, окупиће народ, ујединиће се и формирати језгро око највише политичко-војне команде уз максимално јединство.
Син предсједника Венецуеле је тренутно посланик у венецуеланској Народној скупштини и вјероватно се и даље налази у Венецуели, наводи британски лист.
Он је, заједно са својим оцем, недавно оптужен у Јужном округу Њујорка.
Оптужница, која укључује и Мадуровог сина, објављена је у суботу.
Habla el hijo del presidente, Nicolás Maduro: estamos bien, más firmes que nunca. — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 4, 2026
La historia dirá quienes fueron los traidores. De esta saldremos y estamos firmes y más unidos que nunca. pic.twitter.com/dOrsbs6y9d
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму