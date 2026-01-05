Logo
Коначно се огласио син Николаса Мадура: Нећете видјети

Извор:

АТВ

05.01.2026

19:00

Николаса Мадура спроводе у притвор
Фото: Rapid Response 47/X/Screenshot

Син предсједника Венецуеле Николаса Мадура, Николас Ернесто Мадуро Гера, изјавио је да су присталице његовог оца одлучније него икада да подрже свргнутог предсједника, наводи се у аудио-снимку подијељеном на друштвеним мрежама.

"Неће нас видјети да смо слаби. Предсједник Николас Мадуро ће се вратити. Вратиће се. Ово је, наравно, био дан шока, сви смо у шоку", рекао је он, преноси "Гардијан".

Како је истакао, грађани Венецуеле ће изаћи на улице, окупиће народ, ујединиће се и формирати језгро око највише политичко-војне команде уз максимално јединство.

Син предсједника Венецуеле је тренутно посланик у венецуеланској Народној скупштини и вјероватно се и даље налази у Венецуели, наводи британски лист.

Он је, заједно са својим оцем, недавно оптужен у Јужном округу Њујорка.

Оптужница, која укључује и Мадуровог сина, објављена је у суботу.

Nikolas Maduro

Venecuela

Америка

SAD

