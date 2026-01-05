Logo
У овој земљи се од данас забрањује рекламирање брзе хране: Желе да сузбију гојазност код дјеце

Танјуг

05.01.2026

18:32

Брза Храна
Фото: Pixabay

У Великој Британији данас је ступила на снагу забрана рекламирања брзе и нездраве хране на телевизији и интернету, у оквиру мјера за сузбијање гојазности код дјеце.

Забрана важи на цијелој територији Уједињеног Краљевства и односи се на оглашавање хране и пића са високим садржајем масти, соли и шећера на телевизији пре 21 час, као и у било које вријеме на интернету.

Мјера обухвата производе који се, преноси ББЦ, сматрају највећим узрочницима гојазности код дјеце, међу којима су газирани напици, чоколада и слаткиши, пице и сладоледи. Забрана се, поред нездравих производа, односи и на поједине врсте каша и житарица за доручак, заслађене пекарске производе, као и готова јела и сендвиче.

Одлука о томе који производи потпадају под забрану доноси се на основу система бодовања којим се процењују нутритивне вредности и садржај засићених масти, соли и шећера. Обичне овсене пахуљице и већина каша, муслија и гранола нису обухваћене мерама, али верзије са додатим шећером, чоколадом или сирупом могу бити забрањене.

Забрана се односи само на огласе у којима се виде нездрави производи, што значи да ланци брзе хране и даље могу да се рекламирају коришћењем имена бренда. До сада су овакве рекламе биле забрањене само на платформама на којима је више од 25 одсто публике млађе од 16 година.

Према подацима британске Националне здравствене службе (НХС), готово свако десето дијете узраста седам година живи са гојазношћу, док једно од петоро дјеце до пете године има проблема са каријесом.

Влада наводи да изложеност дјеце рекламама за нездраву храну утиче на њихове прехрамбене навике од раног узраста и повећава ризик од прекомјерне тјелесне тежине.

Влада процјењује да ће нова забрана спријечити око 20.000 случајева гојазности код дјеце.

Велика Британија

brza hrana

