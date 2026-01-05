Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

Извор:
Министарство безбједности у Савјету министара БиХ затражило је од ЕУ сателитско снимање Херцеговине, односно подручја горњег тока Неретве, због могућег ризика од поплава усљед обилних падавина.
Сателитско снимање биће реализовано путем "Коперникус емрџнси менаџмент сервис" с циљем да се у што краћем року изврши процјена утицаја падавина на погођено подручје, као и евентуална почетна процјена настале штете.
Добијени подаци омогућиће надлежним институцијама ефикасније планирање и спровођење мјера заштите и спасавања, саопштено је из Министарства безбједности.
Подсјетили су да је Министарство и раније успјешно сарађивало са службом "Коперникус" у прибављању сателитских снимака у случајевима природних несрећа, укључујући поплаве и друге ванредне ситуације.
Ова активност реализује се кроз Механизам цивилне заштите ЕУ, чија је БиХ пуноправна чланица од 2022. године, што омогућава бржу и ефикаснију међународну подршку у ситуацијама повећаног ризика од природних и других несрећа.
