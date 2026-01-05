Logo
Large banner

Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

Извор:

СРНА

05.01.2026

18:04

Коментари:

0
Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

Министарство безбједности у Савјету министара БиХ затражило је од ЕУ сателитско снимање Херцеговине, односно подручја горњег тока Неретве, због могућег ризика од поплава усљед обилних падавина.

Сателитско снимање биће реализовано путем "Коперникус емрџнси менаџмент сервис" с циљем да се у што краћем року изврши процјена утицаја падавина на погођено подручје, као и евентуална почетна процјена настале штете.

П8 - Посејдон

Свијет

Трампов шпијунски авион мистериозно кружио око важног чворишта

Добијени подаци омогућиће надлежним институцијама ефикасније планирање и спровођење мјера заштите и спасавања, саопштено је из Министарства безбједности.

Подсјетили су да је Министарство и раније успјешно сарађивало са службом "Коперникус" у прибављању сателитских снимака у случајевима природних несрећа, укључујући поплаве и друге ванредне ситуације.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Арена Загреб забранила кориштење усташких симбола и поклича

Ова активност реализује се кроз Механизам цивилне заштите ЕУ, чија је БиХ пуноправна чланица од 2022. године, што омогућава бржу и ефикаснију међународну подршку у ситуацијама повећаног ризика од природних и других несрећа.

Подијели:

Тагови:

neretva

Hercegovina

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ходање по снијегу

Савјети

Смањите ризик од повреда: Ево како правилно ходати по леду

1 ч

0
Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

Регион

Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

2 ч

0
Без струје тренутно више од 40.000 грађана

БиХ

Без струје тренутно више од 40.000 грађана

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Два удеса у Бањалуци у пар стотина метара

2 ч

0

Више из рубрике

Без струје тренутно више од 40.000 грађана

БиХ

Без струје тренутно више од 40.000 грађана

2 ч

0
Без струје 45.000 потрошача

БиХ

Без струје 45.000 потрошача

7 ч

0
Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

БиХ

Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

8 ч

1
Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару

БиХ

Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner