Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

05.01.2026

11:23

Фото: АТВ

Министар спољне трговине и економских односа БиХ Сташа Кошарац донио је рјешење којим се компанији БНТ - Творницa машина и хидраулике из Новог Травника одузима дозвола за производњу дронова, након што је инспекцијским налазима утврђено да је овај правни субјекат прекршио низ одредаба Закона о производњи наоружања и војне опреме.

Против компаније БНТ и одговорног лица у овом правном субјекту биће покренути прекршајни поступци пред надлежним правосудним институцијама, са приједлогом да буду кажњени максималним новчаним казнама због утврђних незаконитости и неправилности у раду.

Поступајући по налогу министра Кошарца, Инспекторат је у протеклом периоду извршио редован, а потом и ванредни инспекцијски надзор, приликом којих је установљено мноштво незаконитости и неправилности у активностима компаније БНТ у вези са производњом дронова.

Инспекцијским контролама установљено је да стварне количине, те техничке и оперативне карактеристике произведених дронова не одговарају подацима наведеним у захтјеву компаније БНТ за издавање одобрења за производњу прототипа наведеног средства. Уочене су разлике,које указују на то да је компанија БНТ извршила значајне измјене техничких и оперативних карактеристика дронова, а да о томе претходно није обавијестила Министарство спољне трговине и економских односа БиХ.

Милорад Додик у Мркоњићима

Република Српска

Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

Инспекцијски налази показују да је компанија БНТ без правног основа наставила са производњом дронова и након што је истекао рок за који је одобрење било важеће.

Незаконитости су утврђене и у вези са кооперантским уговорима које је закључивала компанија БНТ, а који нису предочени инспекцијским органима, нити су достављени Министарству спољне трговине и економских односа БиХ у законом предвиђеном року.

С обзиром на то да је утврђено поступање супротно важећим законским прописима, министар Кошарац је, у складу Законом о производњи наоружања и војне опреме, донио рјешење о одузимању дозволе за производњу дронова компанији БНТ, а против које ће бити покренути и прекршајни поступци.

Сташа Кошарац

