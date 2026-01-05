Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

05.01.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у Мркоњиће, родно мјесто Светог Василија Острошког, гдје ће дочекати предсједника Србије Александра Вучића.
Додика је у Мркоњићима дочекао Његово високопреосвештенство митрополит захумско-херцеговачки и стонско-приморски Димитрије.
Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске
Додик и Вучић обићи ће православни духовни центар у Поповом пољу, за чију изградњу је 800.000 КМ обезбиједила Влада Србије.
Ово здање саграђено је на темељима родне куће и земље Светог Василија.
Додик и Вучић присуствоваће данас свечаном отварању новоизграђене болнице у Требињу.
