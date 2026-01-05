Logo
Large banner

Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

05.01.2026

11:00

Коментари:

0
Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у Мркоњиће, родно мјесто Светог Василија Острошког, гдје ће дочекати предсједника Србије Александра Вучића.

Додика је у Мркоњићима дочекао Његово високопреосвештенство митрополит захумско-херцеговачки и стонско-приморски Димитрије.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

Додик и Вучић обићи ће православни духовни центар у Поповом пољу, за чију изградњу је 800.000 КМ обезбиједила Влада Србије.

Ово здање саграђено је на темељима родне куће и земље Светог Василија.

Додик и Вучић присуствоваће данас свечаном отварању новоизграђене болнице у Требињу.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Mrkonjići

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Куба само што није пала

4 ч

1
Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

Република Српска

Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

4 ч

0
Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому

Република Српска

Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому

4 ч

2
Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

Градови и општине

Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

4 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

Република Српска

Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

4 ч

0
Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому

Република Српска

Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому

4 ч

2
Аутопутеви Српске: Сви правци проходни, саобраћај без застоја

Република Српска

Аутопутеви Српске: Сви правци проходни, саобраћај без застоја

4 ч

0
СНСД

Република Српска

Мазалица: Вукановићева амбција већа од компетентности

4 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

15

08

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

15

00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

14

57

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

14

49

Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner