Аутопутеви Српске: Сви правци проходни, саобраћај без застоја

У Републици Српској дионице аутопутева су проходне и саобраћај се одвија без застоја и ограничења, речено је у предузећу Аутопутеви Републике Српске.
Из овог предузећа су навели да су екипе зимске службе предузећа "Козарапутеви" непрекидно на терену, посипају со и све дионице су проходне.
"Позивамо возаче да се придржавају саобраћајних прописа и на пут не крећу без одговарајуће зимске опреме", наведено је из Аутопутева за Срну.
Зимска служба у приправности је од 15. новембра прошле до 15. марта ове године и екипе непрекидно дежурају током 24 часа.
Из Аутопутева су подсјетили да је за рад зимске службе у периоду 2025/2026. године обезбијеђено 4.500 тона индустријске соли за посипање коловоза, као и 21 камион, пет полутеретних возила, 10 путничких возила и двије цистерне.
