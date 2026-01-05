Logo
05.01.2026

10:35

Аутопутеви Српске: Сви правци проходни, саобраћај без застоја
Фото: РТРС

У Републици Српској дионице аутопутева су проходне и саобраћај се одвија без застоја и ограничења, речено је у предузећу Аутопутеви Републике Српске.

Из овог предузећа су навели да су екипе зимске службе предузећа "Козарапутеви" непрекидно на терену, посипају со и све дионице су проходне.

"Позивамо возаче да се придржавају саобраћајних прописа и на пут не крећу без одговарајуће зимске опреме", наведено је из Аутопутева за Срну.

Зимска служба у приправности је од 15. новембра прошле до 15. марта ове године и екипе непрекидно дежурају током 24 часа.

Из Аутопутева су подсјетили да је за рад зимске службе у периоду 2025/2026. године обезбијеђено 4.500 тона индустријске соли за посипање коловоза, као и 21 камион, пет полутеретних возила, 10 путничких возила и двије цистерне.

