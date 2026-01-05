Logo
Данас парастос Србима убијеним на Божић у Кравици

АТВ

05.01.2026

07:04

Данас парастос Србима убијеним на Божић у Кравици
Фото: ATV

У Кравици код Братунца данас ће бити служен парастос поводом обиљежавања 33 године од великог српског страдања у том мјесту на Божић.

Парастос ће бити служен за 163 Срба из овог мјеста и сусједних заселака страдалих у Одбрамбено-отаџбинском рату, од којих су њих 49 убиле муслиманске снаге из Сребренице, 7. јануара 1993. године.

Предвиђено је и полагање цвијећа уз спомен-крст у Кравици за 3.267 погинулих српских цивила и бораца из средњег Подриња и Бирча у протеклом рату.

Паре, марке

БиХ

Пензионери данас ишчекују поштара: Почиње исплата

Муслиманске снаге из Сребренице под командом Насера Орића, уз помоћ јединица са братуначког, власеничког и зворничког подручја вршиле су прогон и убиства српског становништва и уништавале имовину током цијеле 1992. године.

