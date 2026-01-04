Будимир: У дефилеу ће учествовати 14 ешалона МУП-а и 11 моторизованих

Извор:
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас да ће у традиционалном дефилеу поводом обиљежавања Дана Републике учествовати 14 ешалона МУП-а Српске и 11 моторизованих.
Будимир је након пробе дефилеа припадника МУП-а, истакао да је Полиција Српске спремна за прославу Дана Републике.
"Ми смо и поред сложених временских прилика пробу дефилеа извели беспријекорно", рекао је Будимир новинарима у Бањалуци.
Проби је у Центру за обуку у Залужанима присуствовао и директор Полиције Српске Синиша Кострешевић.
"Живјеће огњиште" слоган је под којим се ове године обиљежава Дан Републике, 9. јануар.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
