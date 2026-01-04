Logo
Обављена проба свечаног дефилеа: Припреме за Дан Републике у пуном јеку

04.01.2026

14:08

Коментари:

2
Обављена проба свечаног дефилеа: Припреме за Дан Републике у пуном јеку
Фото: АТВ

Припреме за Дан Републике Српске су у пуном јеку.

Припадници Министарства унутрашњих послова вјежбају већ данима, а данас су се на полицијском полигону у Залужанима припремали за свечану параду која ће бити одржана на Дан Републике 9. јануара.

Дан Републике Српске биће обиљежен свечано низом манифестација 5. 8. и 9. јануара.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

Свечани дефиле Дан Републике - 9 јануар у 12 часова на Тргу крајине у Бањалуци.

Тагови:

defile

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (2)
