Обављена проба свечаног дефилеа: Припреме за Дан Републике у пуном јеку

04.01.2026
14:08
Коментари:2
Припреме за Дан Републике Српске су у пуном јеку.
Припадници Министарства унутрашњих послова вјежбају већ данима, а данас су се на полицијском полигону у Залужанима припремали за свечану параду која ће бити одржана на Дан Републике 9. јануара.
Дан Републике Српске биће обиљежен свечано низом манифестација 5. 8. и 9. јануара.
Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје
Свечани дефиле Дан Републике - 9 јануар у 12 часова на Тргу крајине у Бањалуци.
