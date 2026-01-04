Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

Извор:
СРНА
04.01.2026
12:55
Коментари:0
Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске /ВРС/ Слободан Жупљанин поручио је да је Српска као највећа вриједност одбрањена у протеклом рату и да ће је српски народ као највећу светињу чувати са још више љубави и патриотизма.
"Република Српска је створена у миру, одбрањена и сачувана у Одбрамбено-отаџбинском рату и развијана 34 године", рекао је Жупљанин Срни, поводом предстојећег обиљежавања Дана Републике Српске.
Жупљанин истиче да је Република Српска створена у миру 9. јануара 1992. године као плебисцитарни израз воље српског народа.
Он је подсјетио да је Република Српска протеклих година оспоравана и била предмет напада непријатеља српског народа које чине политичке елите у Федерацији БиХ, неке стране амбасаде у БиХ, ОХР и дио ретроградних снага у самој Српској.
Према његовим ријечима, данас су ти напади интензивирани и попримају нове облике и методе.
"Зато је важно да Република Српска и српске патриотске снаге још одлучније наставе да штите Републику Српску, њену имовину и институције свим расположивим демократским средствима, како би се Српска и даље развијала у условима мира и стабилности", истакао је Жупљанин.
Он је рекао да ће се Дан Републике - 9. јануар прослављати све док постоји српски народ на овим просторима.
"Република Српска нема алтернативу и то морају да схвате сви они који је нападају и који би да је укину. Поручујемо им да те снове никада неће досањати!", нагласио је Жупљанин.
Он је рекао да ће ове године ће обиљежавање Дана Републике увеличати велики број некадашњих припадника Војске Републике Српске, српских патриота који су најзаслужнији за одбрану Српске.
Република Српска
''Република Српска наше највеће добро, чувати је и поштовати''
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
"Република Српска мајка јунака", слоган је под којим се ове године обиљежава Дан Републике, 9. јануар.
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
9 ч8
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму