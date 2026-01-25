Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

Извор:
Агенције
25.01.2026
20:00
Индија планира да смањи царине на аутомобиле увезене из Европске уније (ЕУ) на 40 одсто са садашњих 110 одсто.
То су рекли Ројтерсу извори упознати са преговорима, уочи финализације споразума о слободној трговини, чиме би биле окончане готово двије деценије преговора између индијске и европске економије.
Према наводима извора, влада премијера Индије Нарендре Модија сагласила се да одмах снизи царине на ограничен број аутомобила из ЕУ, чија је увозна цијена виша од 15.000 евра, док би се оне с временом додатно смањиле на 10 одсто.
Њу Делхи је предложио да се царине одмах снизе на 40 одсто за око 200.000 аутомобила са моторима са унутрашњим сагоревањем годишње.
Електрична возила била би изузета од снижења царина у првих пет година, како би се заштитиле домаће инвестиције, док би након тог периода и она била обухваћена сличним мјерама.
Индија је треће највеће свјетско тржиште аутомобила по продаји, послије САД и Кине, али је њен аутомобилски сектор међу најзаштићенијима.
Тренутне царине на увоз аутомобила износе између 70 и 110 одсто, што је често било предмет критика произвођача. Тиме би се, према наводима Ројтерса, олакшао приступ индијском тржишту европским произвођачима попут Фолксвагена, Мерцедеса и БМW-а.
Саговорници су навели да се преговори воде поверљиво и да су могуће измене у посљедњем тренутку, док Министарство трговине Индије и Европска комисија (ЕК) нису жељели да коментаришу ове наводе.
Очекује се да Индија и ЕУ у уторак објаве завршетак дуготрајних преговора о споразуму о слободној трговини, након чега би услиједила финализација детаља и ратификација договора који се назива "мајком свих споразума".
Споразум би могао да повећа билатералну трговину и подстакне индијски извоз производа попут текстила и накита, који су од краја августа погођени америчким царинама од 50 одсто.
Ниже царине могле би да омогуће европским произвођачима да увозне моделе продају по нижим цијенама и тестирају тржиште прије него што се одлуче за ширење локалне производње.
Европске марке тренутно имају мање од четири одсто удјела на индијском тржишту аутомобила, којим доминирају јапански Сузуки и домаћи произвођачи Махиндра и Тата.
Индијски увоз робе из ЕУ у фискалној 2025. години износио је 60,7 милијарди долара и био је концентрисан на капитално и технолошки захтјевне производе, док је извоз Индије у ЕУ достигао 75,9 милијарди долара, прије свега из радно интензивних сектора попут нафтних деривата, електронике, текстила, фармацеутских производа и драгог камења и накита.
Раније, у Индију су поводом закључења споразума допутовали Предсједник Европског савјета Антонио Кошта и предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
Самит ће, према објави Европског савета на мрежи Икс, бити прилика да се надогради стратешко партнерство ЕУ и Индије и додатно ојача сарадња у кључним областима политика.
"На прагу смо историјског трговинског споразума", изјавила је Фон дер Лајен уочи самита.
