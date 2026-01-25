Logo
Large banner

Подаци Пореске: Највећа исплаћена мјесечна плата готово 300.000 евра

Извор:

СРНА

25.01.2026

19:39

Коментари:

0
Подаци Пореске: Највећа исплаћена мјесечна плата готово 300.000 евра
Фото: Pixabay

Највећу мјесечну зараду у Црној Гори у прошлој години од скоро 300.000 евра остварио је Подгоричанин у дјелатности неспецијализована трговина на велико, саопштено је из Пореске управе.

Од десет највећих мјесечних зарада обрачунатих у 2025. години, девет су остварили црногорски држављани, а једну странац.

Осам од десет највећих зарада реализовано је у Подгорици, а по једна у Херцег Новом и Беранама.

На другом мјесту по заради је особа из Подгорице, која обавља услужне дјелатности у ваздушном саобраћају и која је остварила мјесечну плату од око 230.000 евра

Страни држављанин који се бави изнајмљивањем некретнина у Херцег Новом зарадио је плату од 164.582, чиме је заузео треће мјесто на листи најплаћенијих.

На четвртој позицији је особа са новембарском зарадом од 156.400 евра у дјелатности коцкање и клађење.

Подијели:

Тагови:

највећа плата

Црна Гора

највећа зарада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Грађани

БиХ

Паралелни свјетови у БиХ: Сит гладног не разумије

1 ч

0
САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Свијет

САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

1 ч

2
Војска на ногама, копају се ровови, подижу се утврђења: Да ли пријети нови сукоб?

Свијет

Војска на ногама, копају се ровови, подижу се утврђења: Да ли пријети нови сукоб?

2 ч

0
Avion

Србија

Драма на небу: Авион из Турске хитно слетио на "Николу Теслу"

2 ч

0

Више из рубрике

Највећа просјечна плата у Српској исплаћена је у овој дјелатности

Економија

Највећа просјечна плата у Српској исплаћена је у овој дјелатности

10 ч

1
Биткоин и Итиријум губе замах, инвеститори на опрезу

Економија

Биткоин и Итиријум губе замах, инвеститори на опрезу

2 д

0
Црна недјеља за 30.000 радника - скраћује се платни списак

Економија

Црна недјеља за 30.000 радника - скраћује се платни списак

2 д

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Економија

У току исплата за 3.635 корисника

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

20

15

УЖИВО Србија у предности након првих осам минута

20

07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

20

00

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

19

45

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner