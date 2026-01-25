Подаци Пореске: Највећа исплаћена мјесечна плата готово 300.000 евра

Извор:
СРНА
25.01.2026
19:39
Коментари:0
Највећу мјесечну зараду у Црној Гори у прошлој години од скоро 300.000 евра остварио је Подгоричанин у дјелатности неспецијализована трговина на велико, саопштено је из Пореске управе.
Од десет највећих мјесечних зарада обрачунатих у 2025. години, девет су остварили црногорски држављани, а једну странац.
Осам од десет највећих зарада реализовано је у Подгорици, а по једна у Херцег Новом и Беранама.
На другом мјесту по заради је особа из Подгорице, која обавља услужне дјелатности у ваздушном саобраћају и која је остварила мјесечну плату од око 230.000 евра
Страни држављанин који се бави изнајмљивањем некретнина у Херцег Новом зарадио је плату од 164.582, чиме је заузео треће мјесто на листи најплаћенијих.
На четвртој позицији је особа са новембарском зарадом од 156.400 евра у дјелатности коцкање и клађење.
