Logo
Large banner

Војска на ногама, копају се ровови, подижу се утврђења: Да ли пријети нови сукоб?

Извор:

Агенције

25.01.2026

18:44

Коментари:

0
Војска на ногама, копају се ровови, подижу се утврђења: Да ли пријети нови сукоб?

Израелска војска започела је опсежну обнову и модернизацију запуштених војних утврђења и бункера дуж источне границе са Јорданом, наводи израелски портал "Ynet", оцјењујући да је ријеч о стратешком заокрету условљеном растућим безбједносним изазовима у региону.

Према наводима портала, овај потез, први такве врсте послије вишедеценијског релативног затишја на тој граници, указује на забринутост израелског безбједносног естаблишмента да би граница са Јорданом могла да постане активна линија сукоба и "слаба тачка" израелске одбране.

Санацију старих утврђења и ровова

"Ynet" наводи да обнова обухвата санацију старих утврђења и ровова, од којих су неки временом постали запуштени објекти, а сада се опремају савременим системима надзора, укључујући радарске торњеве и камере високе резолуције.

Планом је предвиђена и модернизација око 80 километара граничне ограде, уз улагања од око милијарду шекела, као и изградња земљаних баријера и логистичких складишта.

Због недостатка људства, израелска војска формирала је нову јединицу, такозвану Дивизију 96, која се ослања на добровољце старости од 40 до 60 година, са циљем стварања брзореагујућих јединица спремних за хитно распоређивање.

Ипак, према наводима портала, јединица се и даље суочава са проблемима у попуни и достизању пуне оперативне спремности.

Подаци за 2025. годину указују на, како се наводи, забрињавајући пораст кријумчарења преко јорданске границе.

Број заплијењеног оружја повећан је са 129 комада у 2024. на 263 у 2025. години, док је забиљежен и нагли раст успјешних покушаја кријумчарења наркотика.

Посебну забринутост изазива употреба беспилотних летјелица, након што је, према извјештају, једном дроном покушано кријумчарење 70 пиштоља у близини Мртвог мора.

Добра сарадња Израела и Јордана

Упркос јачању утврђења, "Ynet" наводи да се безбједносна сарадња између Израела и Јордана наставља и јача, уз значајну подршку Сједињених Америчких Држава.

Ипак, Израел, према наводима портала, не жели да се ослања искључиво на дипломатске и партнерске механизме, стога војне базе у близини границе претвара из административних центара у утврђене одбрамбене објекте.

Израелске припреме заснивају се на сценарију који израелска војна команда Централног округа описује као "рат будућности", а који подразумијева могућност координисаних покушаја масовног упада наоружаних група повезаних са Ираном на територију Израела.

Циљ таквих операција, према израелским процјенама, био би извођење истовремених напада уз ескалацију насиља на Западној обали, како би се додатно оптеретиле израелске снаге које су већ ангажоване у Појасу Газе и на сјеверној граници.

Подијели:

Тагови:

izraelska vojska

Израел

Јордан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

Свијет

Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

1 седм

0
Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

Свијет

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

1 седм

0
Милорад Додик

БиХ

Додик о плакатама: То није никаква "порука мира", већ отворен чин политичке и вјерске мржње

1 седм

2
Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

Свијет

Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

2 седм

0

Више из рубрике

Амерички медији: Ово је била једна од тема преговора, Русија одбила то "рјешење"

Свијет

Амерички медији: Ово је била једна од тема преговора, Русија одбила то "рјешење"

3 ч

0
"Трамп је добио позив да посјети Русију": Хоће ли у Москву?

Свијет

"Трамп је добио позив да посјети Русију": Хоће ли у Москву?

3 ч

0
Словенци послали војнике на Гренланд: Мисија од два члана

Свијет

Словенци послали војнике на Гренланд: Мисија од два члана

4 ч

0
Оштра порука Орбана Зеленском

Свијет

Оштра порука Орбана Зеленском

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

20

15

УЖИВО Србија у предности након првих осам минута

20

07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

20

00

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

19

45

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner