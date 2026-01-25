Војска на ногама, копају се ровови, подижу се утврђења: Да ли пријети нови сукоб?

Извор:
Израелска војска започела је опсежну обнову и модернизацију запуштених војних утврђења и бункера дуж источне границе са Јорданом, наводи израелски портал "Ynet", оцјењујући да је ријеч о стратешком заокрету условљеном растућим безбједносним изазовима у региону.
Према наводима портала, овај потез, први такве врсте послије вишедеценијског релативног затишја на тој граници, указује на забринутост израелског безбједносног естаблишмента да би граница са Јорданом могла да постане активна линија сукоба и "слаба тачка" израелске одбране.
"Ynet" наводи да обнова обухвата санацију старих утврђења и ровова, од којих су неки временом постали запуштени објекти, а сада се опремају савременим системима надзора, укључујући радарске торњеве и камере високе резолуције.
Планом је предвиђена и модернизација око 80 километара граничне ограде, уз улагања од око милијарду шекела, као и изградња земљаних баријера и логистичких складишта.
Због недостатка људства, израелска војска формирала је нову јединицу, такозвану Дивизију 96, која се ослања на добровољце старости од 40 до 60 година, са циљем стварања брзореагујућих јединица спремних за хитно распоређивање.
Ипак, према наводима портала, јединица се и даље суочава са проблемима у попуни и достизању пуне оперативне спремности.
Подаци за 2025. годину указују на, како се наводи, забрињавајући пораст кријумчарења преко јорданске границе.
Број заплијењеног оружја повећан је са 129 комада у 2024. на 263 у 2025. години, док је забиљежен и нагли раст успјешних покушаја кријумчарења наркотика.
Посебну забринутост изазива употреба беспилотних летјелица, након што је, према извјештају, једном дроном покушано кријумчарење 70 пиштоља у близини Мртвог мора.
Упркос јачању утврђења, "Ynet" наводи да се безбједносна сарадња између Израела и Јордана наставља и јача, уз значајну подршку Сједињених Америчких Држава.
Ипак, Израел, према наводима портала, не жели да се ослања искључиво на дипломатске и партнерске механизме, стога војне базе у близини границе претвара из административних центара у утврђене одбрамбене објекте.
Израелске припреме заснивају се на сценарију који израелска војна команда Централног округа описује као "рат будућности", а који подразумијева могућност координисаних покушаја масовног упада наоружаних група повезаних са Ираном на територију Израела.
Циљ таквих операција, према израелским процјенама, био би извођење истовремених напада уз ескалацију насиља на Западној обали, како би се додатно оптеретиле израелске снаге које су већ ангажоване у Појасу Газе и на сјеверној граници.
