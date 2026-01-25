Logo
Оштра порука Орбана Зеленском

25.01.2026

16:32

Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Премијер Мађарске Виктор Орбан поручио је шефу кијевског режима Владимиру Зеленском да се Мађарска неће дати застрашити.

"Мађарска се неће дати застрашити. Предсједници долазе и одлазе, могу да се десе личне увреде, али достојанство Мађарске је нешто око чега не може да се преговара. Предсједник Украјине Зеленски би требало да то запамти", рекао је Орбан у објави на друштвеној мрежи Икс.

Сијарто: Украјински шеф дипломатије отворено се мијеша у мађарске изборе

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оптужио је украјинског министра спољних послова Андрија Сибиху за отворено мијешање у мађарске изборе и подршку опозиционој странци Тиса.

"Украјински министар спољних послова управо је објавио да украјинска Влада учествује на мађарским изборима. Они се кандидују под именом Тиса. Министре, будите опрезни! Изгубићете много. Више него што мислите", написао је Сијарто на "Иксу".

Сибиха је раније критиковао мађарског премијера Виктора Орбана јер не подржава приступање Украјине ЕУ, оптуживши га да је "изабрао погрешну страну историје".

Виктор Орбан

Владимир Зеленски

Мађарска

