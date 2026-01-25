Скијаш преминуо након судара са тинејџером

Извор:
Телеграф
25.01.2026
16:01
Аустријски скијаш стар 49 година преминуо је након судара са 14-годишњим ирским тинејџером скијашем у Цел ам Зеу у Аустрији, јавили су аустријски медији.
Тинејџер је прво побјегао са мјеста догађаја, након чега је покренута потрага, а данас се сам предао, пренио је ОРФ.
Четрнаестогодишњак је туриста из Ирске, а након јавног апела, он и његова породица су контактирали полицију.
Даља истрага и испитивање су у току.
Такође се прикупљају докази на мјесту несреће.Полиција у Салцбургу саопштила је да је мушкарац из Пинцгауа подлегао повредама на мјесту несреће, упркос указаној хитној медицинској помоћи.
Судар скијаша догодио се у суботу у 15.15 часова на падини Хиршкогел на надморској висини од 1.444 метра, наводи полиција. Канцеларија јавног тужиоца у Салцбургу наложила је обдукцију и ангажовање алпинистичког стручњака како би се утврдио узрок несреће."Билд" наводи да су се скијаши сударили при великим брзинама.
Свједоци су рекли да је тинејџер задобио повреду бутине, као и да му је жена, која је била са њим и која је вјероватно његова мајка, рекла да напусти мјесто несреће.
