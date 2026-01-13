Отворена ски сезона на Козари

Извор:
Снијег, температура у минусу и погодни услови за скијање окупили су љубитељe скијања.
На стази и искусни, и најмлађи који своје прве спустове тек треба да науче.
Ски стаза за дјецу дужине је око 200 метара и покривена је мини ски-лифтом и ски траком. За све оне који нису савладали овај зимски спорт на располагању су инструктори скијања.
"Ове године баш је велика заинтересованост и младих и великих. Ја највише радим са почетницима, пошто радим у више група мање дјеце, што је најбитније да ми научимо то кочење, то лужно заустављање ја то највише радим са дјецом и онда послије тога радимо плужни завој", рекла је Горана Стојнић, инструктор скијања.
Милан Шицар из Приједора рекреативно се бави скијањем од малих ногу. Каже да је температура испод нуле идеална за скијање, а добри услови и уређене стазе разлози су због којих се сваке године радо враћа на планину.
"Када смо изградили ово 81. године од тада скијам, осим оне године када не буде снијега или буде врло мало", каже Милан Шицар, скијаш.
Стаза је освијетљена рефлекторима те је љубитељима скијања омогућено и ноћно скијање сваким даном од 18:30 до 21:00 час. У недостатку сњежног покривача, уживање у зимским спортовима омогућавају топови за вјештачки снијег који покривају читаву стазу.
