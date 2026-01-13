Извор:
Нема изборне кампање за поновљене изборе. Све што су политичари хтјели да кажу, могли су да кажу 23. новембра прошле у кампањи за пријевремене изборе, категорични су из ЦИК-а.
"Већ су се обратили кампања је била ово су поновљени избори закон је ту јасан 01,52 02,11 политичарима није јасно кад њима не одговара а кад им одговара онда је све јасно", рекао је Јован Калаба, предсједник ЦИК БиХ.
С обзиром на то да ЦИК није детаљно објаснио како да се кандидати понашају прије избора 8. фебруара, и шта ће се третирати кампањом, а шта не, СДС је тражио појашњење од ЦИК-а. Кажу, још чекају одговор.
"Очекујемо одговор ЦИК-а јер сматрамо да би било фер да постоји нека врста кампање морамо наћи начин да информишемо наше гласаче да изађу на изборе свакако то не очекујемо од ЦИК-а да информише грађанство да изађу на изборе 01,09 РЕЗ 00,22 ми не желимо да дођемо у ситуацију да будемо кажњени због позива према нашим грађанима да ЦИК то тако протумачи и да уђемо у такву врсту проблема", рекао је Жељко Раљић, предсједник ГрО СДС.
У Лакташима су избори поништени на 24 бирачка мјеста, а око 17 000 гласача имаће право да гласа 8.фебруара. Проблем ће бити како све те гласаче обавијестити на вријеме да треба да изађу на гласање и шта ће се све сматрати кршењем изборних процеса. Мирослав Бојић каже, мораће се ићи на терен од човјека до човјека.
"То очигледно води ка политички мотивисаној ситуацији али ево завршићемо и ове изборе што се тиче Лакташа ништа специјално све нормално морамо да обавијестимо бираче 02,13 02,57 морамо разговарати на терену а водити рачуна да нема кампање ни материјала и све појаснити јако је тешко и мислим да ово нема нигдје на свијету овако", рекао је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.
Избори су поништени у 17 локалних заједница и на 136 бирачких мјеста, највише у Добоју, Зворнику и Лакташима. Како ће изгледати избори, није јасно ни у ПДП-у. Ипак, кажу, можда је у овом моменту важније ажурирати спискове бирача да се не понове раније грешке.
"ЦИК је објавио да ће избори бити по ранијем централном бирачком списку а било је проблема и неправилности и стогодишњака у Братунцу и Зворнику који су гласали и очигледно да спискови нису ажурирани са ЦИПС-ом и они пружају могућност злоупотреба која се дешавала", рекао је Драган Милановић из ПДП-а.
На пријевременим изборима одржаним 23.новембра побиједио је СНСД-ов Синиша Каран и имао око 9500 гласова више од СДС-овог Бранка Блануше. Одлуку о поновним изборима ЦИК је донио 31.12. као новогодишњи поклон. Сад се чека 600 000 КМ колико је ЦИК тражио за организацију процеса,а да ли ћемо и након ових имати још избора, прије оних у октобру ове године,обавијестиће нас ЦИК.
