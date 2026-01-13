Logo
Large banner

Нема изборне кампање за поновљене изборе

Извор:

АТВ

13.01.2026

19:23

Коментари:

0

Нема изборне кампање за поновљене изборе. Све што су политичари хтјели да кажу, могли су да кажу 23. новембра прошле у кампањи за пријевремене изборе, категорични су из ЦИК-а.

"Већ су се обратили кампања је била ово су поновљени избори закон је ту јасан 01,52 02,11 политичарима није јасно кад њима не одговара а кад им одговара онда је све јасно", рекао је Јован Калаба, предсједник ЦИК БиХ.

С обзиром на то да ЦИК није детаљно објаснио како да се кандидати понашају прије избора 8. фебруара, и шта ће се третирати кампањом, а шта не, СДС је тражио појашњење од ЦИК-а. Кажу, још чекају одговор.

"Очекујемо одговор ЦИК-а јер сматрамо да би било фер да постоји нека врста кампање морамо наћи начин да информишемо наше гласаче да изађу на изборе свакако то не очекујемо од ЦИК-а да информише грађанство да изађу на изборе 01,09 РЕЗ 00,22 ми не желимо да дођемо у ситуацију да будемо кажњени због позива према нашим грађанима да ЦИК то тако протумачи и да уђемо у такву врсту проблема", рекао је Жељко Раљић, предсједник ГрО СДС.

У Лакташима су избори поништени на 24 бирачка мјеста, а око 17 000 гласача имаће право да гласа 8.фебруара. Проблем ће бити како све те гласаче обавијестити на вријеме да треба да изађу на гласање и шта ће се све сматрати кршењем изборних процеса. Мирослав Бојић каже, мораће се ићи на терен од човјека до човјека.

"То очигледно води ка политички мотивисаној ситуацији али ево завршићемо и ове изборе што се тиче Лакташа ништа специјално све нормално морамо да обавијестимо бираче 02,13 02,57 морамо разговарати на терену а водити рачуна да нема кампање ни материјала и све појаснити јако је тешко и мислим да ово нема нигдје на свијету овако", рекао је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.

Паркинг

Бања Лука

Да ли грађани Бањалуке треба да плаћају паркинг?

Избори су поништени у 17 локалних заједница и на 136 бирачких мјеста, највише у Добоју, Зворнику и Лакташима. Како ће изгледати избори, није јасно ни у ПДП-у. Ипак, кажу, можда је у овом моменту важније ажурирати спискове бирача да се не понове раније грешке.

"ЦИК је објавио да ће избори бити по ранијем централном бирачком списку а било је проблема и неправилности и стогодишњака у Братунцу и Зворнику који су гласали и очигледно да спискови нису ажурирани са ЦИПС-ом и они пружају могућност злоупотреба која се дешавала", рекао је Драган Милановић из ПДП-а.

На пријевременим изборима одржаним 23.новембра побиједио је СНСД-ов Синиша Каран и имао око 9500 гласова више од СДС-овог Бранка Блануше. Одлуку о поновним изборима ЦИК је донио 31.12. као новогодишњи поклон. Сад се чека 600 000 КМ колико је ЦИК тражио за организацију процеса,а да ли ћемо и након ових имати још избора, прије оних у октобру ове године,обавијестиће нас ЦИК.

Подијели:

Тагови:

izbori

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва

Република Српска

Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва

4 ч

2
Каран: Нова година да донесе напредак и благостање

Република Српска

Каран: Нова година да донесе напредак и благостање

4 ч

3
Минић: Јединство и саборност - темељ снаге Срба

Република Српска

Минић: Јединство и саборност - темељ снаге Срба

4 ч

0
Цвијановић поручила Церићу: Босанска православна црква никада није и никада неће постојати

Република Српска

Цвијановић поручила Церићу: Босанска православна црква никада није и никада неће постојати

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

20

39

''Мучки напад на Србе у Дечанима посљедица је антисрпске политике Приштине''

20

31

Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

20

30

Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

20

22

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner