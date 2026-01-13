Logo
Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Извор:

Б92

13.01.2026

20:22

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Урме се сматрају једном од најздравијих воћки на свијету, а многи стручњаци препоручују њихову редовну конзумацију. Само једна урма сваког јутра може имати изузетно повољан утицај на организам.

Редовно конзумирање урми помаже развоју добрих бактерија у цријевима, чиме се побољшава варење и опште здравствено стање организма.

Према наводима, особе које пате од анемије требало би чешће да једу урме, јер су оне добар извор магнезијума.

Урме садрже и калијум, који помаже код заустављања дијареје, а њихова редовна употреба доприноси обнављању цријевне флоре.

Конзумирање урми током посљедње четири недјеље трудноће може олакшати порођајне болове и смањити крварење.

Жене које су јеле урме прије порођаја чешће имају лакши и бржи порођај у поређењу са онима које их нису конзумирале.

Хранљиве материје

Због високог садржаја хранљивих материја, урме дају осјећај ситости и могу помоћи при губитку тјелесне тежине. Ако се поједу на празан стомак, помажу у регулисању рада цријева и организму обезбјеђују природан извор енергије кроз природне шећере.

Особе са ослабљеним срцем могу користити урме на сљедећи начин: током ноћи потопити урме заједно са коштицама у воду, ујутру уклонити коштице и воће измиксати у блендеру са водом у којој су стајале.

Овај напитак се препоручује пити неколико пута дневно ради јачања срца.

Поред тога, урме могу помоћи у снижавању нивоа лошег холестерола, што их чини изузетно корисним додатком свакодневној исхрани.

