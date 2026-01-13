Logo
Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

Извор:

СРНА

13.01.2026

20:04

Коментари:

0
Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

Премијер Гренланда Јенс-Фредерик Нилсен изјавио је да његов народ ни на који начин не жели да постане дио САД, ни под којим околностима.

- Ако морамо да бирамо између САД и Данске, онда бирамо Данску - рекао је Нилсен на заједничкој конференцији за новинаре са данским премијером Мете Фредериксен у Копенхагену.

КК Борац

Кошарка

Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

Она је нагласила да није било лако издржати "потпуно неприхватљив притисак наших најближих савезника", пренијела је агенција ДПА.

- Не можете насилно помјерати границе и не можете купити становништво. Најтежи дио је тек пред нама - упозорила је Фредериксенова.

Дански министар спољних послова Ларс Локе Расмусен требао би да се састане сутра са потпредсједником САД Џејмсом Дејвидом Венсом и државним секретаром Марком Рубиом у Вашингтону да би разговарали о америчким претензијама на острво под аутономном управом, које припада Данској.

снијег-хладноћа-лед-

Србија

Завршио се само први пик леденог таласа: Ево када опет стиже права зима

Очекује се да ће састанку присуствовати и гренландски министар спољних послова Вивијан Моцфелд.

