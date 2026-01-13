Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

Извор:
Премијер Гренланда Јенс-Фредерик Нилсен изјавио је да његов народ ни на који начин не жели да постане дио САД, ни под којим околностима.
- Ако морамо да бирамо између САД и Данске, онда бирамо Данску - рекао је Нилсен на заједничкој конференцији за новинаре са данским премијером Мете Фредериксен у Копенхагену.
Она је нагласила да није било лако издржати "потпуно неприхватљив притисак наших најближих савезника", пренијела је агенција ДПА.
- Не можете насилно помјерати границе и не можете купити становништво. Најтежи дио је тек пред нама - упозорила је Фредериксенова.
Дански министар спољних послова Ларс Локе Расмусен требао би да се састане сутра са потпредсједником САД Џејмсом Дејвидом Венсом и државним секретаром Марком Рубиом у Вашингтону да би разговарали о америчким претензијама на острво под аутономном управом, које припада Данској.
Очекује се да ће састанку присуствовати и гренландски министар спољних послова Вивијан Моцфелд.
