Завршио се само први пик леденог таласа: Ево када опет стиже права зима

Извор:
Блиц
13.01.2026
19:38
Коментари:0
Данас се завршава полако први пик "леденог таласа" од почетка зиме 2026., када се од сриједе очекује благо отопљење, да би затим услиједило ново захлађење.
Метеоролог из Србије Иван Ристић прогнозирао је тачан датум када у Европу и у наше подручје стиже сибирски антициклон и поновни налет праве зиме.
Од сриједе слиједи кратак период отопљења, који би могао да потраје од 7 до 10 дана, а затим би поново услиједило захлађење.
Најављено отопљење потврдио је и директор Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) Србије, Југослав Николић, који је казао да постепена стабилизација времена очекује се од 14. јануара, а да се још сутра очекују умјерени и јаки јутарњи мразеви са најнижом температуром испод минус 10 степени.
– Од 14. до 23. јануара очекује се суво вријеме уз пораст јутарњих и дневних температура које ће од средине мјесеца у низијама бити у опсегу од плус 5 до плус 11 степени – рекао је Николић.
Од 23. од 31. јануара биће повремена пролазна облачност која ће условити кишу и снијег, а у случају опасности од обилнијих падавина, РХМЗ ће правовремено доставити упозорења свим надлежним службама и субјектима у систему заштите и спашавања, као што је то раније био случај.
Иван Ристић наглашава да смо заборавили како изгледа права зима и да ово још увијек није зима каква је била осамдесетих година. Како каже, послије 2030. године све чешће бити овакве зиме и све хладније.
– Ледени талас се завршава. Од данас температура полако почиње да расте, а отопљење стиже од уторка. Ипак, у уторак ујутру мјестимично ће бити ледене кише. Од сриједе ће температура бити у плусу, а може ићи и до +10 степени у четвртак, петак и у суботу. Кошава ће кварити осјећај отопљења и снијег ће почети да се топи, нарочито у нижим предјелима – рекао је Ристић.
Како најављује РХМЗ, до петка (16.01.) суво и топлије вријеме уз смјену сунчаних и облачних интервала и отапање снежног покривача.
У петак (16.01.) у кошавском подручју појачање југоисточног вјетра.
Од суботе (17.01.) умјерено до потпуно облачно, у кошавском подручју и вјетровито са јаким и олујним југоисточним вjетром.
– За дане викенда на југозападу, југу и југоистоку понегдје са кишом, на вишим планинама са снијегом, док се почетком сљедеће седмице падавине мјестимично очекују и у осталим крајевима – најављује РХМЗ Србије.
Ристић каже да ће се снијег топити постепено. Сибирски антициклон најављује од 18. јануара, а нове сњежне падавине за 19. јануар.
– ИРИЕ ЕЦМWФ данас сложни прогнозирају мало снијега за 19. јануар, више снијега према ИРИЕ АИФС моделу очекујемо 22. јануара – прогнозира Ристић.
– Да, поменула се та „руска зима“. Сибирски антициклон ће доћи, тај веома хладан ваздух, и температура ће пасти поново највише испод нуле. И тамо, око 24., 25. јануара, очекујемо поново и сњежне падавине. Тако да зима ће се брзо вратити – истиче Ристић.
Апеловао је да ко може избјегне боравак напољу због ризика од повреда на леду и поледици које су оковале Србију и регију. Савјетовао је излазак када температура пређе нула степени, јер ће тада лед почети да се топи.
Како РХМЗ упозорава, на Дунаву од Бездана до Сланкамена водостаји ће се наредних дана кретати око и нешто испод ниских пловидбених нивоа.
– Појава приобалног леда, као и ледохода на 5 до 20% ширине рјечног корита на дијелу тока Дунава од Бездана до Богојева се очекује од 12. јануара са далјим интензивирањем ледених појава до 15. јануара – упозорава РХМЗ.
Николић је изјавио данас да је хидролошка ситуација у Србији повољна и да се не очекују поплаве, а да ће доћи до пуњена акумулација.
