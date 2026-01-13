Logo
Дјечак (13) погинуо током скијања: Затрпала га лавина, љекар 45 минута покушавао да га оживи

Извор:

Телеграф

13.01.2026

19:20

Дјечак (13) поријеклом из Чешке погинуо је данас у Бад Гастајну, Салцбург, Аустрија, након што га је захватила лавина док је скијао на отвореном терену.

Вијест је јавила агенција АПА, која је првобитно јавила да је дјечак имао 12 година, али је исправила његове године на основу информација салцбуршке полиције.

Спасиоци су извукли дјечака, а затим су око 45 минута узалуд покушавали да га оживе. Несрећа се догодила рано поподне у одмаралишту Спортгаштајн у Високим Тауернима, који је дио Алпа.

У саопштењу оператера се наводи да се лавина догодила између седмог и осмог стуба жичаре. Дјечака, који се спуштао са другим људима, потпуно је затрпала маса снијега.

Спасиоци су га, уз помоћ посаде хеликоптера и очевидаца, пронашли и ослободили. Међутим, љекар који је дежурао није успио да га оживи.

Према постојећим информацијама, лавину су изазвали дјечак и његова пратња, јавила је АПА.

lavina

Чешка

Коментари (0)
