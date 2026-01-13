Мртву супругу у инвалидским колицима покушао да укрца на лет

Извор:
Осамдесетогодишњи мушкарац покушао је да се укрца на лет на аеродрому Тенерифе Југ са својом преминулом супругом, коју је превозио у инвалидским колицима као да је обичан путник. Инцидент се догодио на безбједносном контролном пункту, а особље није ништа посумњало док радник обезбјеђења, након што су прошли кроз детектор метала, није примјетио да жена не реагује, што је довело до тога да се одмах активирају протоколи за ванредне ситуације.
„Чувар обезбјеђења је пришао жени, а мушкарац јој је предао инвалидска колица. Када ју је ухватила за руку, примјетила је да јој је температура ненормално ниска и да не дише. Радник је одмах обавијестио надзорника. У року од неколико минута, активирани су протоколи за ванредне ситуације и на лице мјеста стигао је велики број чувара обезбјеђења, припадника Цивилне гарде и форензичког особља“, објаснио је један од радника аеродрома.
Према почетним изјавама мужа, његова супруга је преминула неколико сати раније, унутар самог аеродромског комплекса. Међутим, неки запослени истичу да је мушкарац у више наврата покушао да одговорност за смрт припише аеродрому, чињеницу коју надлежни органи истражују.
Мушкарац, који је ухапшен, сарађивао је са полицијским службеницима док су се спроводиле даље радње. Истрага је још увијек отворена са циљем разјашњавања околности смрти и утврђивања постојања кривичне одговорности. Овај инцидент има сличности са другим случајем који се догодио прије неколико дана на лету компаније ЕасyЈет између Малаге и Лондона, када је мушкарац успио да уведе своју преминулу супругу у авион.
У тој ситуацији, посада је прије полијетања примјетила да жена не показује знаке живота. Према наводима авио-компаније, путник је имао љекарско увјерење које јој је дозвољавало да лети и преминула је у авиону.
