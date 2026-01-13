Logo
Large banner

Мртву супругу у инвалидским колицима покушао да укрца на лет

Извор:

Индекс

13.01.2026

17:32

Коментари:

0
Мртву супругу у инвалидским колицима покушао да укрца на лет
Фото: Pixabay

Осамдесетогодишњи мушкарац покушао је да се укрца на лет на аеродрому Тенерифе Југ са својом преминулом супругом, коју је превозио у инвалидским колицима као да је обичан путник. Инцидент се догодио на безбједносном контролном пункту, а особље није ништа посумњало док радник обезбјеђења, након што су прошли кроз детектор метала, није примјетио да жена не реагује, што је довело до тога да се одмах активирају протоколи за ванредне ситуације.

„Ненормално ниска температура“

„Чувар обезбјеђења је пришао жени, а мушкарац јој је предао инвалидска колица. Када ју је ухватила за руку, примјетила је да јој је температура ненормално ниска и да не дише. Радник је одмах обавијестио надзорника. У року од неколико минута, активирани су протоколи за ванредне ситуације и на лице мјеста стигао је велики број чувара обезбјеђења, припадника Цивилне гарде и форензичког особља“, објаснио је један од радника аеродрома.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран

Према почетним изјавама мужа, његова супруга је преминула неколико сати раније, унутар самог аеродромског комплекса. Међутим, неки запослени истичу да је мушкарац у више наврата покушао да одговорност за смрт припише аеродрому, чињеницу коју надлежни органи истражују.

Сличан случај

Мушкарац, који је ухапшен, сарађивао је са полицијским службеницима док су се спроводиле даље радње. Истрага је још увијек отворена са циљем разјашњавања околности смрти и утврђивања постојања кривичне одговорности. Овај инцидент има сличности са другим случајем који се догодио прије неколико дана на лету компаније ЕасyЈет између Малаге и Лондона, када је мушкарац успио да уведе своју преминулу супругу у авион.

Стијена на путу-13012026

Градови и општине

Избјегнута трагедија: Стијена тешка неколико тона пала на пут

У тој ситуацији, посада је прије полијетања примјетила да жена не показује знаке живота. Према наводима авио-компаније, путник је имао љекарско увјерење које јој је дозвољавало да лети и преминула је у авиону.

Подијели:

Тагови:

aerodrom

avion

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

Хроника

Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Полиција расвијетлила крађу, па пронашли оружје и дрогу

3 ч

0
Трамп поручио Иранцима: Наставите!

Свијет

Трамп поручио Иранцима: Наставите!

3 ч

0
Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Свијет

Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

3 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран

Свијет

Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран

3 ч

0
Трамп поручио Иранцима: Наставите!

Свијет

Трамп поручио Иранцима: Наставите!

3 ч

0
Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Свијет

Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

3 ч

0
beba

Свијет

Беба преминула два дана након рођења: Родитељи криве љекаре за пропуст

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

20

39

''Мучки напад на Србе у Дечанима посљедица је антисрпске политике Приштине''

20

31

Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

20

30

Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

20

22

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner