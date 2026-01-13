Logo
Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

13.01.2026

17:12

На Башчаршији је дошло до физичког сукоба, због којег су двије особе привредене док се за трећом трага.

"Ради се о сукобу двије ромске породице. Двије приведене особе су тренутно под контролом полиције", потврдила је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић.

Полиција наставља с радом на утврђивању околности овог догађаја и потрази за трећом особом.

Полиција ФБиХ

Хроника

Полиција расвијетлила крађу, па пронашли оружје и дрогу

Туча

Сарајево

