Прњаворчанин ухапшен због дроге

Прњаворска полиција ухапсила је С.С. из овог града код којег је пронађена дрога.
"Јуче 12. јануара лишили су слободе лице С.С. из Прњавора, због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. Код наведеног лица пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану", наведено је у саопштењу ПУ Бањалука.
О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци.
