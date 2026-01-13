Бака и дека пронађени смрзнути у кући, разлог ће вас расплакати: Трагедија потресла комшилук

Извор:
Телеграф
13.01.2026
10:02
Коментари:0
Трагедија је потресла комшилук након што је двоје пензионера пронађено смрзнуто у њиховом дому у Темишвару. Несрећни пар се смрзао након што су искључили гријање како би уштедјели.
Несрећни човјек је преминуо од посљедица смрзавања, док је жена за длаку избјегла смрт.
Како преносе локални медији, у питању су супружници стари 65 и 56 година. Мушкарац, који је имао здравствене проблеме, преминуо је неколико сати након што су спасилачке службе пронашле њега и његову супругу.
Несрећни пар живио је у тешким условима, а како би уштедјели новац, одлучили су да искључе гријање. Када су комшије примијетиле да их нема неко вријеме и да се не јављају на телефон, позвали су полицију.
Фудбал
Постао први геј професионални фудбалер у историји, сад тврди да су га због тога отјерали из клуба!
На лице мјеста су брзо послате и службе Хитне помоћи, али је брачни пар одбио транспорт у болницу. Неколико сати касније сазнало се да је мушкарац преминуо од посљедица смрзавања. Несрећну жену збринула је њена сестра.
"Дана 12. јануара, око 15.20 часова, станицу у Темишвару позвала је једна суграђанка, која је рекла да се њене старије комшије не јављају на телефон. Када су наше екипе стигле на лице места, пронашле су двоје старијих људи у стању хипомтермије. Медицинска помоћ указана им је на лицу мјеста, пошто су одбили даљи транспорт у здравствену установу. Касније истог дана, око 21.30 часова, јављено нам је да је мушкарац преминуо. Покренута је истраг због убиства из нехата", навели су из полиције.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму