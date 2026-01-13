Logo
Бака и дека пронађени смрзнути у кући, разлог ће вас расплакати: Трагедија потресла комшилук

Телеграф

13.01.2026

10:02

Бака и дека пронађени смрзнути у кући, разлог ће вас расплакати: Трагедија потресла комшилук
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Трагедија је потресла комшилук након што је двоје пензионера пронађено смрзнуто у њиховом дому у Темишвару. Несрећни пар се смрзао након што су искључили гријање како би уштедјели.

Несрећни човјек је преминуо од посљедица смрзавања, док је жена за длаку избјегла смрт.

Како преносе локални медији, у питању су супружници стари 65 и 56 година. Мушкарац, који је имао здравствене проблеме, преминуо је неколико сати након што су спасилачке службе пронашле њега и његову супругу.

Несрећни пар живио је у тешким условима, а како би уштедјели новац, одлучили су да искључе гријање. Када су комшије примијетиле да их нема неко вријеме и да се не јављају на телефон, позвали су полицију.

lopta fudbal

Фудбал

Постао први геј професионални фудбалер у историји, сад тврди да су га због тога отјерали из клуба!

На лице мјеста су брзо послате и службе Хитне помоћи, али је брачни пар одбио транспорт у болницу. Неколико сати касније сазнало се да је мушкарац преминуо од посљедица смрзавања. Несрећну жену збринула је њена сестра.

"Дана 12. јануара, око 15.20 часова, станицу у Темишвару позвала је једна суграђанка, која је рекла да се њене старије комшије не јављају на телефон. Када су наше екипе стигле на лице места, пронашле су двоје старијих људи у стању хипомтермије. Медицинска помоћ указана им је на лицу мјеста, пошто су одбили даљи транспорт у здравствену установу. Касније истог дана, око 21.30 часова, јављено нам је да је мушкарац преминуо. Покренута је истраг због убиства из нехата", навели су из полиције.

(Телеграф)

