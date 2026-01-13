Иран почиње с јавним погубљењима демонстраната

Извор:
Највећи протести у Ирану у посљедње три године претварају се у крвопролиће. Званични подаци говоре о готово 600 мртвих и више од 10.000 ухапшених, док активисти тврде да је убијено барем 3.000 људи. Режим је најавио да од сриједе почињу јавне егзекуције експресно осуђених демонстраната.
И док протести у Ирану трају, Исламска Република објавила је да жели преговоре са Сједињеним Државама, чији је предсједник Доналд Трамп запријетио војним ударима уколико насиље не престане.
Према бројним медијским извјештајима, у Техерану су снаге режима насумично отвориле ватру на цивиле окупљене на улицама. У другом граду меци су погодили родбину тинејџера, убијеног на једном од протеста. Ови напади дио су кампање репресије иранских власти против демонстраната, преноси Антена Обсерватор.
У посљедње двије недјеље, најмање 538 особа је убијено, према подацима групе за људска права.
Али Реза Пахлави, син бившег иранског шаха Мухамеда Резе Пахлавија, тврди да је број жртава најмање пет пута већи.
"У посљедњих 48 сати, Иранци су имали више жртава него Америка након терористичког напада 11. септембра", изјавио је Реза Пахлави.
Међу убијенима су Рубина, студенткиња модног дизајна из Техерана, и двадесетшестогодишњи фудбалски судија. Снимци су изазвали бијес у западним земљама.
Доналд Трамп је премјестио бомбардере и ловце Ф-35 ближе Ирану, у војну базу у Катару. Поред војне интервенције, амерички предсједник може увести нове санкције или наредити сајбер нападе.
"Људи су умрли, а нису морали. Под опсадом су! А сада изгледа да на њих и пуцају, што је врло лоше. Војска анализира ситуацију и имамо неколико снажних опција за одговор", изјавио је Трамп.
Иако су већ четири дана без приступа интернету и комуникацијама, Иранци су ипак успјели да изнесу из земље потресне снимке. Мртвачнице су препуне лешева, а ожалошћене породице пролазе између њих да пронађу своје најближе.
Списак жртава биће допуњен у сриједу именом Ерфана Солтанија, двадесетшестогодишњака који је осуђен на смрт вјешањем. Још 90 особа могло би имати исту судбину.
"Ово насиље није знак моћи, већ знак слабости. Ово насиље мора престати", изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.
