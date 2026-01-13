Logo
Трамп: САД уводе царине од 25 одсто земљама које послују са Ираном

Танјуг

13.01.2026

07:15

Трамп: САД уводе царине од 25 одсто земљама које послују са Ираном
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је наредио увођење царина од 25 одсто земљама које послују са Ираном на било који посао који се обавља са Сједињеним Америчким Државама. Истакао је да наредба одмах ступа на снагу.

Свака земља која послује са Исламском Републиком Иран одмах ће плаћати царину од 25 одсто на било које своје пословање које обавља са Сједињеним Америчким Државама - навео је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи Социјална истина

Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је данас да је Трамп "показао да се не плаши да користи војне опције када сматра да је то неопходно", наводећи да "нико то не зна боље од Ирана".

"Мислим да је једна ствар у којој је предсједник Трамп веома добар то што увијек држи све своје опције на столу, а ваздушни напади би били једна од многих, многих опција које су на столу", казала је Ливит, преноси Скај њуз.

Она је истакла да је за Трампа "дипломатија увијек прва опција".

Сједињене Америчке Државе су у јуну прошле године напале три иранска нуклеарна постројења, уз образложење да тиме спречавају Иран да дође до нуклеарног оружја.

Трамп је неколико пута изјавио да би САД могле да интервенишу у Ирану, ако власти те земље убијају учеснике протеста, који су због пада вриједности иранске валуте и лоше економске ситуације почели 28. децембра прошле године.

Према подацима група за људска права у Ирану (ИХРНГО) са сједиштем у Норвешкој, најмање 648 демонстраната убијено је у Ирану од почетка протеста, док је хиљаде људи повређено.

Доналд Трамп

Иран

SAD

Carina

