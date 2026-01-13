Трамп: САД уводе царине од 25 одсто земљама које послују са Ираном

Извор:
Танјуг
13.01.2026
07:15
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је наредио увођење царина од 25 одсто земљама које послују са Ираном на било који посао који се обавља са Сједињеним Америчким Државама. Истакао је да наредба одмах ступа на снагу.
Свака земља која послује са Исламском Републиком Иран одмах ће плаћати царину од 25 одсто на било које своје пословање које обавља са Сједињеним Америчким Државама - навео је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи Социјална истина
Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је данас да је Трамп "показао да се не плаши да користи војне опције када сматра да је то неопходно", наводећи да "нико то не зна боље од Ирана".
"Мислим да је једна ствар у којој је предсједник Трамп веома добар то што увијек држи све своје опције на столу, а ваздушни напади би били једна од многих, многих опција које су на столу", казала је Ливит, преноси Скај њуз.
Она је истакла да је за Трампа "дипломатија увијек прва опција".
Сједињене Америчке Државе су у јуну прошле године напале три иранска нуклеарна постројења, уз образложење да тиме спречавају Иран да дође до нуклеарног оружја.
Трамп је неколико пута изјавио да би САД могле да интервенишу у Ирану, ако власти те земље убијају учеснике протеста, који су због пада вриједности иранске валуте и лоше економске ситуације почели 28. децембра прошле године.
Према подацима група за људска права у Ирану (ИХРНГО) са сједиштем у Норвешкој, најмање 648 демонстраната убијено је у Ирану од почетка протеста, док је хиљаде људи повређено.
