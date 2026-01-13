Скандал у њемачкој војсци: Нацизам, сексуално узнемиравање и дрога

13.01.2026
06:59
Коментари:0
Њемачка војска суочава се с озбиљним скандалом након што су покренуте истраге о сексуалном узнемиравању, крајње десном екстремизму (неонацизму) и употреби дрога унутар елитне 26. падобранске регименте.
Тужилаштво истражује више од десет пријава против припадника ове јединице, укључујући истицање нацистичких симбола, кориштење илегалних супстанци и тешка кршења војне дисциплине. Скандал долази у осјетљивом тренутку, паралелно с покретањем добровољне војне службе за 18-годишњаке, кључног дијела плана јачања њемачких оружаних снага.
Министар одбране Борис Писториус изјавио је да је "шокиран" открићима, нагласивши да такво понашање "директно крши темељне вриједности Бундесвера".
Медији наводе да су војници оптужени за извођење нацистичких поздрава, сексуално узнемиравање колегица, пријетње силовањем, фотографисање у свлачионицама те насиље над подређенима.
Командант јединице, пуковник Оливер Хенкел, суспендован је с дужности, иако негира повезаност с афером.
Према подацима Бундесвера, до сада је провјерено 55 осумњичених, три војника су већ отпуштена, док је против још 19 покренут дисциплински поступак. Шеснаест случајева прослијеђено је тужилаштву, углавном због кривичних дјела повезаних с дрогом и екстремистичком пропагандом.
Власти су најавиле посебан "акциони план" за падобранске снаге, уз поруку да "нема мјеста насиљу, сексизму и екстремизму у њемачкој војсци".
Ово није био први такав тест за њемачке оружане снаге. Године 2020. Министарство одбране распустило је читаву елитну јединицу специјалних снага, наводећи да је "токсично вођство" подстицало екстремистичке тенденције. Године 2022. бивши војник је осуђен на више од пет година затвора због планирања убиства политичара док се представљао као сиријски избјеглица.
Томас Ревкамп, предсједник Одбора Бундестага за одбрану, описао је оптужбе као "шокантне" и "неприхватљиве", истичући да оне не одражавају стварност војске од око 180.000 припадника.
Студија коју је прошле године објавио Центар Бундесвера за војну историју и друштвене науке показала је да само 0,4 одсто војника има екстремно десничарске ставове, знатно испод нивоа од преко 5 одсто који, како аутори процјењују, постоји у општој популацији.
