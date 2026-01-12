Трамп се састаје са лидером венецуеланске опозиције

12.01.2026
22:25
Амерички предсједник Доналд Трамп састаће се са лидером венецуеланске опозиције Маријом Корином Мачадо у четвртак, 15. јануара, преносе амерички медији.
У извјештајима Си-Ен-Ена, Си-Би-Ес њуза и "Политика" наводи се да ће Мачадова доћи на састанак у Бијелу кућу.
Мачадова се тренутно налази у Европи. Она се у децембру први пут појавила у јавности послије 11 мјесеци да би у Норвешкој примила Нобелову награду за мир.
Раније овог мјесеца, америчке снаге су током војне операције заробиле предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес и извеле их из земље.
Мадуро је касније у Њујорку оптужен за кривична дјела везана за дрогу.
