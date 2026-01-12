Logo
Случај који је згрозио свијет: Проваљивао у гробнице и крао дијелове тијела покојника

12.01.2026

21:44

Случај који је згрозио свијет: Проваљивао у гробнице и крао дијелове тијела покојника
Фото: Pexel/Mike Bird

Џонатан Герлах (34) из Ефрате у Пенсилванији оптужен је да је проваљивао у гробнице на локалном гробљу и крао дијелове тијела покојника.

Он је осумњичен за 26 провала, 26 случајева неовлашћеног уласка, 100 случајева злостављања мртвих тијела, 100 случајева присвајања украдених предмета, 26 намјерних скрнављења јавних споменика и друге повезане преступе, пише НБЦ Филаделфија.

Према кривичној пријави, крађе су се догодиле између 7. новембра 2025. и 6. јануара 2026. године у округу Делавер, на гробљу Монт Морија, као и на гробљу у општини Плеинс у округу Лузерн. Проваљено је или оскрнављено укупно 26 маузолеја и подземних гробница на гробљу Монт Морија, саопштили су истражитељи. Крађе су обухватале више случајева провале у маузолеје и крађе људских остатака.

Током истраге, детективи су прикупили бројне доказе са места злочина, укључујући конзерве енергетских пића, цигарете, пар наочара, пластичне везице и алате.

У децембру, док је истрага била у току, полиција у општини Плеинс и Једону обавјештена је о дојави достављеној полицији у Ланкастеру 20. децембра 2025. године. У тој дојави Џонатан Герлах идентификован је као могући осумњичени за провалу у округу Лузерн. Свједоци су наводно видјели "дјелимично распаднуто тијело" у подруму Герлахове куће у Ефрати у Пенсилванији. Такође су послали Герлахов Инстаграм налог, на ком су се налазиле објаве о препарирању, сакупљању и продаји скелета, "необичностима" и музејима костију.

Полиција је такође идентификовала Герлаха као осумњиченог за крађу у продавници алата у општини Источни Еарл у Пенсилванији, гдје су украдене батеријске лампе, ЛЕД свијетлећи штапови, рукавице и алати који се обично користе у провалама.

Истражитељи су утврдили да је Герлах члан Фејсбук групе "Продаја људских костију и лобања" и уочили објаву у којој је члан Герлаху захвалио на продаји предмета.

Полиција је прегледала и Герлахов Кешап налог, на ком је објављена фотографија особе која држи људску лобању испред лица, а затим и идентификовала његово возило, које је виђено у близини локација крађа у данима када је пријављиван злочин.

Хапшење Џонатана Герлаха

У уторак 6. јануара око 20 часова детективи су обављали надзор у филаделфијском дијелу гробља Монт Морије, када су уочили возило са бројним костима и лобањама на задњем сједишту. Возач – касније идентификован као Џонатан Герлах – виђен је како излази из гробља држећи врећу, полугу и друге предмете.

Истражитељи су привели Герлаха. Он је наводно признао крађу око 30 људских остатака. Према кривичној пријави, након тога је извршена претрага његове куће у Ефрати и пронађено 100 људских скелета и још осам људских остатака у складишту које је Герлах посједовао.

"Сцена је изгледала као хорор филм. Тако нешто нико од укључених у истрагу – од мене до детектива и форензичара – никада није видио," рекао је тужилац округа Делавер Танер Рус током конференције за штампу. Рус је рекао да су неки од украдених скелета стари стотинама година.

"Покушавамо да тачно утврдимо шта гледамо. У овом тренутку једноставно не можемо одредити старост и идентитет свих," рекао је Рус. Он је такође рекао да неки скелети припадају бебама и дјеци.

"Заиста, у најдословнијем смислу те речи, ужасно је. Саосећам се са свима који су погођени и покушавају да утврде да ли су међу остацима њихови вољени или дјеца, јер смо пронашли остатке за које верујемо да су бебе старе неколико мјесеци. Наша срца су уз сваку погођену породицу," рекао је Рус.

Герлах се тренутно налази у затвору округа Делавер, након што није успео да плати кауцију од милион долара. Рочиште је заказано за 20. јануар 2026. године.

Да ли је куповина или продаја људских костију илегална?

У Пенсилванији, Њу Џерсију и Делаверу није незаконито куповати или продавати људске кости. Незаконите су крађа и пљачка гробова, као и међународна трговина украденим предметима. Иако судски документи показују да већина продаје функционише преко интернета, истражиоци су открили једну Фејсбук групу са више од 5.300 пратилаца. Људи из цијелог света објављују огласе, а предмети коштају неколико стотина долара. Постоје и продавнице, гдје се могу купити људске кости, а комплетни скелети могу коштати и до 7.000 долара.

Док је Герлах у притвору, истрага се наставља., преноси НИН.

